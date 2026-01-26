БПЛА змінили хід війни в Україні взимку: "затишшя" більше не наступає, — NYT

В епоху БПЛА зимова погода в деяких аспектах полегшує пересування військ, однак в інших — ускладнює його. Також, хоча голі дерева та сповільнення ворожих піхотинців полегшує знищення ворога, низькі температури водночас погано впливають на роботу дронів.

Про особливості війни в Україні під час зимових холодів пише 26 січня The New York Times. Журналісти зазначили, що раніше взимку інтенсивність боїв зменшувалася через укладення пересування важкої техніки, проте з появою на фронті безпілотних літальних апаратів "зимового затишшя" більше немає, бойові дії зберігають однаковий темп протягом усього року.

"Нічого насправді не змінюється, ні влітку, ні взимку. Єдина різниця — це холод", — зазначив командир українського піхотного взводу, який, згідно з військовим протоколом, використовує позивний "Сало".

Журналісти зазначили, що дерева без листя взимку не маскують війська та роблять їх більш вразливими до дронів, а також зверху стає легше помітити сліди на снігу. Крім того, за нижчих температур простіше побачити ворога на тепловізійних камерах. Водночас коли снігопад посилюється, оператори дронів втрачають видимість.

За словами аналітиків і військових, окупанти використовують похмуру погоду, тумани та сильні снігопади як прикриття.

"Більший відсоток людей перетне лінію фронту, коли буде погана погода", — сказав військовий експерт з Філадельфійського інституту досліджень зовнішньої політики Роб Лі.

Війна в Україні взимку: вплив холодів на БПЛА

За екстремально низьких температур солдатам на передовій важче рухатися та воювати, проте це також погано впливає на роботу безпілотників, зокрема може знизити термін служби акумулятора. Також дрон може вивести з ладу сильний снігопад.

"Погода та технології — не друзі", — зазначив сержант-дронівник із позивним "Сол".

Військовий пояснив, що пропелери деяких дронів схильні до замерзання, й екіпажам доводиться зігрівати безпілотники біля газових плит і натирати м'ясним жиром, щоб утворився захисний шар.

Коли FPV-дрони не можуть літати, українські бійці звертаються до великих дронів-бомбардувальників, таких як Vampire.

Також журналісти розповіли, що сніг і морози ускладнюють переміщення поранених до польових шпиталів, і це призводить до зростання кількості смертей на фронті.

Через замерзання ґрунту стає складніше копати окопи. Командир піхотного взводу "Сало" зазначив, що військові вимушені залишатися у бліндажах і уникати пересування, що "значно збільшує шанси на виживання".

Він додав, що "величезний обсяг роботи" виконують дрони, та через те, що негода може вивести БПЛА з ладу чи погіршити видимість, піхота лишається критично важливою.

"Залежність війни безпілотників від погодних умов створила парадокс: обидві сторони залежать від безпілотних систем для забезпечення ситуаційної обізнаності та точних ударів, проте обидві стикаються з обмеженими оперативними можливостями", — сказав військовий аналітик із Відня Франц-Стефан Ґейді.

При цьому він зазначив, що зимова погода здебільшого сприяє захисникам. Кілька опитаних виданням у Дніпропетровській області українських військових погодилися з цим, та зауважили, що окупанти намагаються наступати, тоді як Сили оборони повинні лишатися на позиціях і утримувати лінію фронту.

Командир батальйону наземних роботизованих комплексів 93-ї бригади "Холодний Яр" Олександр, відомий під позивним "Електрик", у грудні 2025 року розповідав Фокусу, як змінилася тактика РФ на фронті взимку. За його словами, окупанти прив'язують свої штурми до метеологічних умов, коли можливості українських розвідувальних БПЛА обмежені.