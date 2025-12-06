"Роблять ставку на туман та дощі": як змінилася тактика РФ на фронті взимку, — "Електрик" (відео)

Російські війська посилено підлаштовують тактику під зимові умови, використовуючи погодні явища як інструмент прихованого наступу та маневрування. Про це в інтерв’ю розповів командир батальйону наземних роботизованих комплексів 93-ї бригади "Холодний Яр" Олександр, відомий під позивним "Електрик".

У розмові з Фокусом командир батальйону наземних роботизованих комплексів Олександр детально окреслив, як трансформується тактика російських підрозділів із настанням холодної пори року. Він підкреслив, що зменшення рослинності та відкритість місцевості взимку майже не вплинули на інтенсивність ворожих дій, адже противник швидко компенсував втрату "зеленки", перейшовши до активного використання погодних факторів.

Інтерв'ю з Олександром "Електриком" на YouTube-каналі Фокусу

За його словами, впродовж останніх тижнів російські сили дедалі частіше прив’язують свої штурмові спроби до метеорологічних умов, що обмежують можливості українських розвідувальних безпілотників. Особливо це стосується ранкових годин, коли район бойових дій вкриває густий туман.

"Вони перейшли на іншу модель приховування — тепер роблять ставку на туман, дощ чи сильний вітер. Чекають моментів, коли наші безпілотники менш ефективні, і саме тоді намагаються протиснутися вперед", — повідомив Олександр.

Він підкреслив, що російські підрозділи діють у безперервному режимі, не зменшуючи інтенсивності навіть попри значні бойові втрати.

"Їхні спроби не припиняються ні вдень, ні вночі. Вони постійно шукають можливість пролізти, незалежно від того, скільки людей втрачають", — зазначив командир.

Окремо військовий зупинився на можливостях пересування техніки взимку. За його словами, нестійкі температури та відсутність сильних морозів дають змогу противнику продовжувати рух як важкою, так і легкою технікою. Якщо російські підрозділи знаходять цілі ділянки твердого покриття, вони активно їх використовують. На складних ґрунтових ділянках ворог переходить на маневрові транспортні засоби.

"Якщо є ціла асфальтована ділянка — вони одразу нею користуються. Коли дороги розмиті, переходять на мотоцикли, квадроцикли та інші легкі засоби пересування. Їхня тактика постійно підлаштовується до умов", — пояснив він.

Журналістка також порушила питання про використання окупантами нетипових транспортних засобів, зокрема тварин. Командир підтвердив, що таких випадків у їхньому районі не бачили, проте інші нестандартні рішення ворог дійсно застосовує.

"Віслюків ми поки не зустрічали, але електросамокати — так. На самокатах і різних електроскутерах вони доїжджали прямо на наші позиції, і ми брали таких військових у полон", — розповів Олександр.

Нагадаємо, що, за словами підполковника Юрія Мироненка, російські війська все частіше застосовують тактику малих груп під прикриттям туману та поганої погоди. На його думку, це знижує ефективність безпілотників ЗСУ та змушує перекидати додаткові сили.

Також Фокус 4 грудня писав, ЗС РФ заявили про "окупацію" Покровська під прикриттям туману. Однак, за словами Головнокомандувача ЗСУ Сирського, українські війська продовжують утримувати північні райони міста.