"Під покровом туману, нагло": росіяни розповіли, як заходили в Покровськ

Російські окупанти заявляють про повну окупацію Покровська. Тепер вони публікують відео, де вільно гуляють окупованими вулицями міста, розповідаючи про те, як вони захоплювали населений пункт.

Ворог публікує відео відразу з трьох мікрорайонів — Південного, Лазурного та Сонячного. Відео опублікували в Telegram-каналі Міноборони РФ.

Окупант розповідає, що командування росіян розробило тактику, відповідно до якого вони мали заходити малими групами. А вже потім, коли попрацювали сапери, розчистили дорогу, ворог завів у місто техніку.

У місто росіяни заходили через дачі, під прикриттям дерев. На відео вони також демонструють перший будинок, який було захоплено.

Згодом просуванню ворога допомогла погода — у місті з'явився туман.

"Ми як накопичили сили, і був хороший туман, в цей туман нагло по дорозі зайшли в місто, закотили 47 людей — "пташників" — хто на FPV літає, хто на "Мавіках". Зібрали, підготували. Це була не одноденна підготовка. Ми довго чекали на цей туман. Можна сказати тиждень. І в цей туман ривком зайшли сюди", — розповідає окупант.

Відео дня

Після цього, за словами окупанта, наступ здійснювався до центральної частини міста — повз пологовий будинок та центральну лікарню, "Укрпошту", гімназію, церкву на Центральній площі до залізничного вокзалу.

Росіянин розповів, що біля вокзалу окупанти зустріли потужний спротив, але "бійці умілі, впоралися з цією задачею".

Ситуація в Покровську

Відповідно до зведення Генштабу, на Покровському напрямку наші захисники зупинили 45 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Нове Шахове, Червоний Лиман, Мирноград, Новоекономічне, Никанорівка, Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопавлівка, Філія, та у бік Софіївки, Білицького й Гришиного. Утім більше конкретики щодо ситуації в місті немає.

У той же час Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські підрозділи продовжують утримувати північну частину Покровська. Він працював з командувачами угруповань військ, командирами корпусів, бригад, полків та окремих батальйонів щодо оборони Покровсько-Мирноградської агломерації.

За словами Сирського, українські воїни продовжують утримувати визначені райони в містах. У той же час він наголосив на важливості збереження особового складу.

"З цією метою в ході наради з нашими командирами уточнили питання узгодженого застосування, забезпечення просування та своєчасної заміни підрозділів, які проводять пошуково-штурмові дії для виявлення та ліквідації противника. Для забезпечення стійкості оборони ухвалено низку рішень щодо бойового управління, взаємодії та всебічного забезпечення залучених сил і засобів", — написав головнокомандувач ЗСУ.

При цьому військовий аналітик німецького видання Bild Юліан Рьопке написав, що Росія 1 грудня після важких боїв повністю захопила місто Покровськ Донецької області.

Офіційні представники ЗСУ спростовували цю інформацію, заявляючи, що Сили оборони України і надалі утримують північну частину міста приблизно по лінії залізниці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Володимир Путін робить ставку на Покровськ у переговорах зі США. Заява про повну окупацію міста була зроблена, щоб затвердити домінування Росії на фронті і, як наслідок, посилити її вимоги, а не послабити їх.

Натомість військовий аналітик Костянтин Машовець попереджає, що прорив ворога біля Гуляйполя може закінчитися проривом на Запоріжжя — а це набагато серйозніше за наслідками, ніж падіння Покровська.