"Под покровом тумана, нагло": россияне рассказали, как заходили в Покровск

Российские оккупанты заявляют о полной оккупации Покровска. Теперь они публикуют видео, где свободно гуляют по оккупированным улицам города, рассказывая о том, как они захватывали населенный пункт.

Враг публикует видео сразу из трех микрорайонов — Южного, Лазурного и Солнечного. Видео опубликовали в Telegram-канале Минобороны РФ.

Оккупант рассказывает, что командование россиян разработало тактику, согласно которой они должны были заходить малыми группами. А уже потом, когда поработали саперы, расчистили дорогу, враг завел в город технику.

В город россияне заходили через дачи, под прикрытием деревьев. На видео они также демонстрируют первый дом, который был захвачен.

Впоследствии продвижению врага помогла погода — в городе появился туман.

"Мы как накопили силы, и был хороший туман, в этот туман нагло по дороге зашли в город, закатили 47 человек — "птичников" — кто на FPV летает, кто на "Мавиках". Собрали, подготовили. Это была не однодневная подготовка. Мы долго ждали этот туман. Можно сказать неделю. И в этот туман рывком зашли сюда", — рассказывает оккупант.

Відео дня

После этого, по словам оккупанта, наступление осуществлялось в центральную часть города — мимо роддома и центральной больницы, "Укрпочты", гимназии, церкви на Центральной площади до железнодорожного вокзала.

Россиянин рассказал, что возле вокзала оккупанты встретили мощное сопротивление, но "бойцы умелые, справились с этой задачей".

Ситуация в Покровске

Согласно сводке Генштаба, на Покровском направлении наши защитники остановили 45 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Новое Шахово, Красный Лиман, Мирноград, Новоэкономическое, Никаноровка, Родинское, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новопавловка, Филиал, и в сторону Софиевки, Белицкого и Гришино. Впрочем, больше конкретики по ситуации в городе нет.

В то же время Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские подразделения продолжают удерживать северную часть Покровска. Он работал с командующими группировок войск, командирами корпусов, бригад, полков и отдельных батальонов по обороне Покровско-Мирноградской агломерации.

По словам Сырского, украинские воины продолжают удерживать определенные районы в городах. В то же время он отметил важность сохранения личного состава.

"С этой целью в ходе совещания с нашими командирами уточнили вопросы согласованного применения, обеспечения продвижения и своевременной замены подразделений, которые проводят поисково-штурмовые действия для выявления и ликвидации противника. Для обеспечения устойчивости обороны принят ряд решений по боевому управлению, взаимодействию и всестороннему обеспечению привлеченных сил и средств", — написал главнокомандующий ВСУ.

При этом военный аналитик немецкого издания Bild Юлиан Рёпке написал, что Россия 1 декабря после тяжелых боев полностью захватила город Покровск Донецкой области.

Официальные представители ВСУ опровергали эту информацию, заявляя, что Силы обороны Украины продолжают удерживать северную часть города примерно по линии железной дороги.

Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Путин делает ставку на Покровск в переговорах с США. Заявление о полной оккупации города было сделано, чтобы утвердить доминирование России на фронте и, как следствие, усилить ее требования, а не ослабить их.

Зато военный аналитик Константин Машовец предупреждает, что прорыв врага возле Гуляйполя может закончиться прорывом на Запорожье — а это гораздо серьезнее по последствиям, чем падение Покровска.