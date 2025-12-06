"Делают ставку на туман и дожди": как изменилась тактика РФ на фронте зимой, — "Электрик" (видео)

Российские войска усиленно подстраивают тактику под зимние условия, используя погодные явления как инструмент скрытого наступления и маневрирования. Об этом в интервью рассказал командир батальона наземных роботизированных комплексов 93-й бригады "Холодный Яр" Александр, известный под позывным "Электрик".

В разговоре с Фокусом командир батальона наземных роботизированных комплексов Александр подробно очертил, как трансформируется тактика российских подразделений с наступлением холодного времени года. Он подчеркнул, что уменьшение растительности и открытость местности зимой почти не повлияли на интенсивность вражеских действий, ведь противник быстро компенсировал потерю "зеленки", перейдя к активному использованию погодных факторов.

Интервью с Александром "Электриком" на YouTube-канале Фокуса на YouTube-канале

По его словам, в течение последних недель российские силы все чаще привязывают свои штурмовые попытки к метеорологическим условиям, ограничивающим возможности украинских разведывательных беспилотников. Особенно это касается утренних часов, когда район боевых действий покрывает густой туман.

"Они перешли на другую модель сокрытия — теперь делают ставку на туман, дождь или сильный ветер. Ждут моментов, когда наши беспилотники менее эффективны, и именно тогда пытаются протиснуться вперед", — сообщил Александр.

Он подчеркнул, что российские подразделения действуют в непрерывном режиме, не уменьшая интенсивности даже несмотря на значительные боевые потери.

"Их попытки не прекращаются ни днем, ни ночью. Они постоянно ищут возможность пролезть, независимо от того, сколько людей теряют", — отметил командир.

Отдельно военный остановился на возможностях передвижения техники зимой. По его словам, неустойчивые температуры и отсутствие сильных морозов позволяют противнику продолжать движение как тяжелой, так и легкой техникой. Если российские подразделения находят целые участки твердого покрытия, они активно их используют. На сложных грунтовых участках враг переходит на маневровые транспортные средства.

"Если есть целый асфальтированный участок — они сразу им пользуются. Когда дороги размыты, переходят на мотоциклы, квадроциклы и другие легкие средства передвижения. Их тактика постоянно подстраивается к условиям", — пояснил он.

Журналистка также подняла вопрос об использовании оккупантами нетипичных транспортных средств, в частности животных. Командир подтвердил, что таких случаев в их районе не видели, однако другие нестандартные решения враг действительно применяет.

"Ослов мы пока не встречали, но электросамокаты — да. На самокатах и различных электроскутерах они доезжали прямо на наши позиции, и мы брали таких военных в плен", — рассказал Александр.

Напомним, что, по словам подполковника Юрия Мироненко, российские войска все чаще применяют тактику малых групп под прикрытием тумана и плохой погоды. По его мнению, это снижает эффективность беспилотников ВСУ и заставляет перебрасывать дополнительные силы.

Также Фокус 4 декабря писал, ВС РФ заявили об "оккупации" Покровска под прикрытием тумана. Однако, по словам Главнокомандующего ВСУ Сирского, украинские войска продолжают удерживать северные районы города.