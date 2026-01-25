Україна посіла 20-те місце в рейтингу потужності армій світу: порівняння з армією РФ

Міжнародний аналітичний центр Global Firepower (GFP) опублікував щорічний рейтинг військової могутності країн світу, в якому Україна на 2026 рік посіла 20-те місце серед 145 держав. При цьому російська армія посіла друге місце, поступившись лише армії США.

Дослідження враховує понад 60 чинників, включно з чисельністю військ, матеріально-технічними ресурсами, фінансовою стійкістю та географічними умовами, і за кожним із них розраховується PowerIndex — показник бойової спроможності країни. Що нижче значення PowerIndex, то сильніша армія за сукупністю традиційних параметрів.

За версією GFP, у 2026 році перше місце зберегла армія США, за нею йдуть Росія і Китай. До десятки також увійшли Індія, Південна Корея, Франція, Японія, Велика Британія, Туреччина та Італія. Україна з PowerIndex близько 0,3691 розташувалася між Єгиптом (19) і Польщею (21).

Загалом рейтинг двадцятки найпотужніших армій світу за 2026 рік має такий вигляд:

Відео дня

1. США

2. Росія

3. Китай

4. Індія

5. Південна Корея

6. Франція

7. Японія

8. Велика Британія

9. Туреччина

10. Італія

11. Бразилія

12. Німеччина

13. Індонезія

14. Пакистан

15. Ізраїль

16. Іран

17. Австралія

18. Іспанія

19. Єгипет

20. Україна

Рейтинг армій деяких країн Фото: Відкриті джерела

Порівняння військової потужності України та РФ

Також ресурс дає змогу порівняти за деякими показниками міць української армії та армії Російської Федерації. Нижче наведено такі параметри, як людський ресурс, мобілізаційний потенціал, чисельність збройних сил тощо.

Людський ресурс України та РФ за версією GFP Фото: Відкриті джерела

Мобілізаційний потенціал України та РФ Фото: Відкриті джерела

Порівняння оборонних бюджетів України та РФ Фото: Відкриті джерела

Порівняння сухопутних сил ЗСУ та ЗС РФ. Чисельність танків і бронетехніки Фото: Відкриті джерела

Артилерія ЗСУ та ЗС РФ Фото: Відкриті джерела

Кількість РСЗВ ЗСУ та ЗС РФ Фото: Відкриті джерела

Порівняння повітряних сил ЗСУ та ЗС РФ Фото: Відкриті джерела

Порівняння потенціалу військово-морських сил ЗСУ та ЗС РФ Фото: Відкриті джерела

Зазначимо, що для України це черговий рік у першій двадцятці найпотужніших армій світу, попри багаторічний конфлікт із РФ і втрати. На думку західних оглядачів, це відображає як внутрішню мобілізацію ресурсів, так і широку міжнародну підтримку, особливо у сфері поставок техніки, навчання та фінансування.

Нагадаємо, у 2023 році українська армія на піку своєї могутності та за підтримки Заходу піднялася в рейтингу Global Firepower до 15 місця. Однак, у 2024 році Україна спустилася га 18 місце, а у 2025 році рейтинг ЗСУ знизився, і країна знову посіла 20 місце.