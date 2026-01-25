Украина заняла 20-е место в рейтинге мощи армий мира: сравнение с армией РФ

Международная аналитический центр Global Firepower (GFP) опубликовал ежегодный рейтинг военной мощи стран мира, в котором Украина на 2026 заняла 20-е место среди 145 государств. При этом российская армия заняла второе место, уступив лишь армии США.

Исследование учитывает более 60 факторов, включая численность войск, материально-технические ресурсы, финансовую устойчивость и географические условия, и по каждому из них рассчитывается PowerIndex — показатель боевой способности страны. Чем ниже значение PowerIndex, тем сильнее армия по совокупности традиционных параметров.

По версии GFP, в 2026 году первое место сохранила армия США, за ней идут Россия и Китай. В десятку также вошли Индия, Южная Корея, Франция, Япония, Великобритания, Турция и Италия. Украина с PowerIndex около 0,3691 расположилась между Египтом (19) и Польшей (21).

В целом рейтинг двадцатки самых мощных армий мира за 2026 год выглядит следующим образом:

1. США

2. Россия

3. Китай

4. Индия

5. Южная Корея

6. Франция

7. Япония

8. Великобритания

9. Турция

10. Италия

11. Бразилия

12. Германия

13. Индонезия

14. Пакистан

15. Израиль

16. Иран

17. Австралия

18. Испания

19. Египет

20. Украина

Рейтинг армий некоторых стран Фото: Открытые источники

Сравнение военной мощи Украины и РФ

Также ресурс позволяет сравнить по некоторым показателям мощь украинской армии и армии Российской Федерации. Ниже приведены такие параметры как человеческий ресурс, мобилизационный потенциал, численность вооруженных сил и т.д.

Человеческий ресурс Украины и РФ по версии GFP Фото: Открытые источники

Мобилизационный потенциал Украины и РФ Фото: Открытые источники

Сравнение оборонных бюджетов Украины и РФ Фото: Открытые источники

Сравнение сухопутных сил ВСУ и ВС РФ. Численность танков и бронетехники Фото: Открытые источники

Артиллерия ВСУ и ВС РФ Фото: Открытые источники

Количество РСЗО ВСУ и ВС РФ Фото: Открытые источники

Сравнение воздушных сил ВСУ и ВС РФ Фото: Открытые источники

Сравнение потенциала военно-морских сил ВСУ и ВС РФ Фото: Открытые источники

Отметим, что для Украины это очередной год в первой двадцатке самых мощных армий мира, несмотря на многолетний конфликт с РФ и потери. По мнению западных обозревателей, это отражает как внутреннюю мобилизацию ресурсов, так и широкую международную поддержку, особенно в сфере поставок техники, обучения и финансирования.

Напомним, в 2023 году украинская армия на пике своей мощи и при поддержке Запада поднялась в рейтинге Global Firepower до 15 места. Однако, в 2024 году Украина спустилась га 18 место, а в 2025 году рейтинг ВСУ снизился, и страна снова заняла 20 место.