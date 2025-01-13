Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война

Россияне в тройке лидеров: ВСУ опустились в рейтинге сильнейших армий мира (инфографика)

ВСУ, ВС РФ, армия, рейтинг
Фото: "Укринформ" | ВСУ опустились в армии сильнейших армий мира

На портале Global Firepower отмечается, что после вторжения России украинская армия поднялась до 15 места. Сейчас рейтинг ВСУ снизился, однако страна сохраняет место в двадцатке лучших.

Related video

Вооруженные силы Украины опустились на 20 место в рейтинге сильнейших армий мира по версии Global Firepower. Соответствующий рейтинг опубликован на сайте портала.

"Вступая в 2025 год, Украина остается втянутой в кровавую войну против своего соседа России после вторжения последней в феврале 2022 года. На пике своей мощи и при поддержке Запада страна поднялась в рейтинге до 15 места. В последующие годы рейтинг снизился, поскольку военные усилия застопорились, и теперь страна находится под угрозой на фоне ослабленных обязательств Запада, меняющегося европейского политического ландшафта и новой американской администрации. Однако страна сохраняет место в двадцатке лучших", — отмечается в комментарии.

В целом в тройку лидеров относятся армии США, России и Китая.

"Под давлением западных санкций и перед растущим Альянсом НАТО Россия продолжает удваивать свои усилия на востоке Украины. Страна поддерживается союзниками в Северной Корее, Китае и Иране", — отмечает Global Firepower

В целом первая двадцатка лучших армий мира по версии Global Firepower выглядит так:

  • США;
  • Россия;
  • Китай;
  • Индия;
  • Южная Корея;
  • Великобритания;
  • Франция;
  • Япония;
  • Турция;
  • Италия;
  • Бразилия;
  • Пакистан;
  • Индонезия;
  • Германия;
  • Израиль;
  • Иран;
  • Испания;
  • Австралия;
  • Египет;
  • Украина.
Fullscreen
Fullscreen

Отмечается, что при составлении рейтинга авторами было учтено 60 параметров. Среди них — количество воинских частей, финансовое состояние, логистические возможности и география.

Армия Беларуси занимает 70-е место. Последней в рейтинге является армия Бутана.

Напомним, что в прошлом году Вооруженные силы Украины заняли 18 место в рейтинге сильнейших армий мира. Тогда сильными сторонами называли большое количество личного состава, мощный мобилизационный резерв, западная авиация и системы ПВО.

Добавим, что недавно был обнародован рейтинг лучших кухонь мира. В рейтинге присутствовали украинская, русская и белорусская кухни.