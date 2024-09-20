ВСУ опустились в рейтинге сильнейших армий мира, а РФ все еще на втором месте (инфографика)

Авторы рейтинга, портал Global Firepower, учитывали 60 параметров. В частности, количество личного состава и резервный потенциал, вооружение, технику, расходы на армию и даже климатические условия. "Соседями" Украины в рейтинге стали Израиль и Германия.

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Вооруженные силы Украины на сегодня занимают 18 место в рейтинге сильнейших армий мира. В прошлом году это было 15 место. Новый рейтинг составил портал Global Firepower.

Отмечается, что при составлении рейтинга учитывались 60 параметров. В частности, авторы рейтинга учитывали количество личного состава и резервный потенциал, вооружение, технику, расходы на армию и даже климатические условия.

Одной из самых сильных сторон украинской армии аналитики считают большое количество личного состава и мощный мобилизационный резерв. Кроме этого обеспечение ВСУ западной техникой, авиацией и системами ПВО.

Недостатком называют отсутствие флота, продолжающуюся войну и даже является отсутствие собственных запасов нефти в стране.

Какие армии попали в 20-ку сильнейших:

США Россия Китай Индия Южная Корея Великобритания Япония Турция Пакистан Италия Франция Бразилия Индонезия Иран Египет Австралия Израиль Украина Германия Испания

Между тем Украина оставила позади армии Польши, Канады, Чехии, Румынии, Словакии и др.

Армия Польши оказалась на 21 месте, а Беларуси, например, на 64, Молдовы — на 144-м. Последней, 145-й в рейтинге, стала армия Бутана.

Те страны, которые возглавляют рейтинг, имеют большие финансовые расходы на армию, наличие ядерного оружия, большое количество личного состава и военной техники, мощный флот и богатые запасы природных ресурсов.

Напомним, что ранее Фокус писал, что с началом полномасштабного вторжения ВСУ значительно эволюционировали и сейчас являются сильнейшей армией Европы. Это стало возможным не столько из-за большого количества личного состава, а его подготовки и оснащения.