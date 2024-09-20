ВСУ опустились в рейтинге сильнейших армий мира, а РФ все еще на втором месте (инфографика)
Авторы рейтинга, портал Global Firepower, учитывали 60 параметров. В частности, количество личного состава и резервный потенциал, вооружение, технику, расходы на армию и даже климатические условия. "Соседями" Украины в рейтинге стали Израиль и Германия.
Вооруженные силы Украины на сегодня занимают 18 место в рейтинге сильнейших армий мира. В прошлом году это было 15 место. Новый рейтинг составил портал Global Firepower.
Отмечается, что при составлении рейтинга учитывались 60 параметров. В частности, авторы рейтинга учитывали количество личного состава и резервный потенциал, вооружение, технику, расходы на армию и даже климатические условия.
Одной из самых сильных сторон украинской армии аналитики считают большое количество личного состава и мощный мобилизационный резерв. Кроме этого обеспечение ВСУ западной техникой, авиацией и системами ПВО.
Недостатком называют отсутствие флота, продолжающуюся войну и даже является отсутствие собственных запасов нефти в стране.
Какие армии попали в 20-ку сильнейших:
- США
- Россия
- Китай
- Индия
- Южная Корея
- Великобритания
- Япония
- Турция
- Пакистан
- Италия
- Франция
- Бразилия
- Индонезия
- Иран
- Египет
- Австралия
- Израиль
- Украина
- Германия
- Испания
Между тем Украина оставила позади армии Польши, Канады, Чехии, Румынии, Словакии и др.
Армия Польши оказалась на 21 месте, а Беларуси, например, на 64, Молдовы — на 144-м. Последней, 145-й в рейтинге, стала армия Бутана.
Те страны, которые возглавляют рейтинг, имеют большие финансовые расходы на армию, наличие ядерного оружия, большое количество личного состава и военной техники, мощный флот и богатые запасы природных ресурсов.
Напомним, что ранее Фокус писал, что с началом полномасштабного вторжения ВСУ значительно эволюционировали и сейчас являются сильнейшей армией Европы. Это стало возможным не столько из-за большого количества личного состава, а его подготовки и оснащения.