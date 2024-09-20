ЗСУ опустилися в рейтингу найсильніших армій світу, а РФ все ще на другому місті (інфографіка)

Автори рейтингу, портал Global Firepower, враховували 60 параметрів. Зокрема, кількість особового складу та резервний потенціал, озброєння, техніку, видатки на армію і навіть кліматичні умови. "Сусідами" України у рейтингу стали Ізраїль та Німеччина.

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Збройні сили України на сьогодні посідають 18 сходинку у рейтингу найсильніших армій світу. Минулого року це було 15 місце. Новий рейтинг склав портал Global Firepower.

Зазначається, що під час складання рейтингу враховувалися 60 параметрів. Зокрема, автори рейтингу обліковували кількість особового складу та резервний потенціал, озброєння, техніку, видатки на армію і навіть кліматичні умови.

Однією із найсильніших сторін української армії аналітики вважають велику кількість особового складу та потужний мобілізаційний резерв. Крім цього, забезпечення ЗСУ західною технікою, авіацією та системами ППО.

Недоліком називають відсутність флоту, тривалу війну і навіть є відсутність власних запасів нафти у країні.

Які армії потрапили до 20-ки найсильніших:

США Росія Китай Індія Південна Корея Велика Британія Японія Туреччина Пакистан Італія Франція Бразилія Індонезія Іран Єгипет Австралія Ізраїль Україна Німеччина Іспанія

Тим часом Україна лишила позаду армії Польщі, Канади, Чехії, Румунії, Словаччини та ін.

Армія Польщі опинилася на 21 місці, а Білорусі, наприклад, на 64, Молдови — на 144-му. Останньою, 145-ю в рейтингу, стала армія Бутану.

Ті країни, які очолюють рейтинг, мають великі фінансові видатки на армію, наявність ядерної зброї, велику кількість особового складу та військової техніки, потужний флот та багаті запаси природних ресурсів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що з початком повномасштабного вторгнення ЗСУ значно еволюціонували й зараз є найсильнішою армією Європи. Це стало можливим не стільки через велику кількість особового складу, а його підготовки та оснащення.