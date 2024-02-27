ВСУ теперь самая сильная армия в Европе: военный рассказал, что изменилось (видео)

До полномасштабного вторжения у нас якобы было две армии: НАТО и советская. Но после вторжения именно стандарты НАТО и соответствующие взаимоотношения вытеснили, хоть и не окончательно, старую советскую унизительную систему командиров и подчиненных, говорит майор запаса Алексей Гетьман.

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С началом полномасштабного вторжения ВСУ значительно эволюционировали и сейчас являются сильнейшей армией Европы. Это стало возможным не столько из-за большого количества личного состава, а его подготовки и оснащения. Об этом в интервью Фокусу рассказал майор запаса и участник российско-украинской войны Алексей Гетьман.

По его словам, кардинально изменился уровень подготовки тактической медицины, что позволило максимально снизить возможные потери и увечья среди бойцов. К тому же в 2022 году Силы обороны Украины смогли остановить российских оккупантов без систем Patriot или танков Leopard.

"Конечно, есть много вопросов к Правительству и власти, почему с 2019 года приостановилось производство собственных систем и вооружения, но сейчас это точно не ко времени, — считает Гетьман, — Вопросы обязательно будут, но уже после завершения войны с Россией".

Также, по мнению военного, кардинально изменилось отношение украинцев к службе в рядах ВСУ. К тому же очень быстро начала вымываться так называемая "советчина", то есть отношение друг к другу в рамках боевых подразделений и все началось переводиться на стандарты НАТО.

"До полномасштабного вторжения у нас якобы было две армии: Но после вторжения именно стандарты НАТО и соответствующие взаимоотношения вытеснили, хоть и не окончательно, старую советскую унизительную систему командиров и подчиненных".

Несмотря на скопление россиян на северной границе в ближайшие месяцы не стоит ожидать каких-то активных наступательных действий от армии РФ, говорит Гетьман. Вполне возможно, что сосредоточение оккупантов связано с задачей удерживать там как можно больше сил ВСУ, но пока количество россиян на севере недостаточно для полноценного наступления на Киевщину или Черниговщину.

Алексей Гетьман призывает относиться к любым прогнозам, в том числе и его высказываниям, очень осторожно, потому что все это только мысли и аналитика, которая необязательно сбивается. Особенно опасными и неточными являются прогнозы, которые делаются с уверенным выражением лица, говорит он.

Напомним, 22 февраля глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Украине придется мобилизовать меньше людей, если США предоставят большую помощь. В случае отсутствия мобилизации противник может прорвать фронт.