Росіяни в трійці лідерів: ЗСУ опустились в рейтингу найсильніших армій світу (інфографіка)

На порталі Global Firepower зазначається, що після вторгнення Росії українська армія піднялась до 15 місця. Наразі рейтинг ЗСУ знизився, однак країна зберігає місце у двадцятці найкращих.

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Збройні сили України опустилися на 20 місце у рейтингу найсильніших армій світу за версією Global Firepower. Відповідний рейтинг опублікований на сайті порталу.

"Вступаючи у 2025 рік, Україна залишається втягнутою у криваву війну проти свого сусіда Росії після вторгнення останньої у лютому 2022 року. На піку своєї потужності та за підтримки Заходу країна піднялася в рейтингу аж до 15 місця. У наступні роки рейтинг знизився, оскільки військові зусилля застопорилися, і тепер країна перебуває під загрозою на тлі послаблених зобов'язань Заходу, мінливого європейського політичного ландшафту і нової американської адміністрації. Проте країна зберігає місце у двадцятці найкращих", — зазначається у коментарі.

Загалом до трійки лідерів відносяться армії США, Росії та Китаю.

"Під тиском західних санкцій і перед зростаючим Альянсом НАТО Росія продовжує подвоювати свої зусилля на сході України. Країна підтримується союзниками у Північній Кореї, Китаї та Ірані", — відзначає Global Firepower

Загалом перша двадцятка найкращих армій світу за версією Global Firepower виглядає так:

США;

Росія;

Китай;

Індія;

Південна Корея;

Велика Британія;

Франція;

Японія;

Туреччина;

Італія;

Бразилія;

Пакистан;

Індонезія;

Німеччина;

Ізраїль;

Іран;

Іспанія;

Австралія;

Єгипет;

Україна.

Зазначається, що при складанні рейтингу авторами було враховано 60 параметрів. Серед них — кількість військових частин, фінансовий стан, логістичні можливості та географія.

Армія Білорусі займає 70-те місце. Останньою в рейтингу є армія Бутану.

Нагадаємо, що минулого року Збройні сили України посіли 18 сходинку у рейтингу найсильніших армій світу. Тоді сильними сторонами називали велику кількість особового складу, потужний мобілізаційний резерв, західна авіація та системи ППО.

Додамо, що нещодавно був оприлюднений рейтинг найкращих кухонь світу. В рейтингу були присутні українська, російська та білоруська кухні.