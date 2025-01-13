Росіяни в трійці лідерів: ЗСУ опустились в рейтингу найсильніших армій світу (інфографіка)
На порталі Global Firepower зазначається, що після вторгнення Росії українська армія піднялась до 15 місця. Наразі рейтинг ЗСУ знизився, однак країна зберігає місце у двадцятці найкращих.
Збройні сили України опустилися на 20 місце у рейтингу найсильніших армій світу за версією Global Firepower. Відповідний рейтинг опублікований на сайті порталу.
"Вступаючи у 2025 рік, Україна залишається втягнутою у криваву війну проти свого сусіда Росії після вторгнення останньої у лютому 2022 року. На піку своєї потужності та за підтримки Заходу країна піднялася в рейтингу аж до 15 місця. У наступні роки рейтинг знизився, оскільки військові зусилля застопорилися, і тепер країна перебуває під загрозою на тлі послаблених зобов'язань Заходу, мінливого європейського політичного ландшафту і нової американської адміністрації. Проте країна зберігає місце у двадцятці найкращих", — зазначається у коментарі.
Загалом до трійки лідерів відносяться армії США, Росії та Китаю.
"Під тиском західних санкцій і перед зростаючим Альянсом НАТО Росія продовжує подвоювати свої зусилля на сході України. Країна підтримується союзниками у Північній Кореї, Китаї та Ірані", — відзначає Global Firepower
Загалом перша двадцятка найкращих армій світу за версією Global Firepower виглядає так:
- США;
- Росія;
- Китай;
- Індія;
- Південна Корея;
- Велика Британія;
- Франція;
- Японія;
- Туреччина;
- Італія;
- Бразилія;
- Пакистан;
- Індонезія;
- Німеччина;
- Ізраїль;
- Іран;
- Іспанія;
- Австралія;
- Єгипет;
- Україна.
Зазначається, що при складанні рейтингу авторами було враховано 60 параметрів. Серед них — кількість військових частин, фінансовий стан, логістичні можливості та географія.
Армія Білорусі займає 70-те місце. Останньою в рейтингу є армія Бутану.
Нагадаємо, що минулого року Збройні сили України посіли 18 сходинку у рейтингу найсильніших армій світу. Тоді сильними сторонами називали велику кількість особового складу, потужний мобілізаційний резерв, західна авіація та системи ППО.
Додамо, що нещодавно був оприлюднений рейтинг найкращих кухонь світу. В рейтингу були присутні українська, російська та білоруська кухні.