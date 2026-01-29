"Ударов все больше": ВС РФ начали активно бить FPV-дронами по авто на трассе возле Павлограда

Российские оккупанты уже дотягиваются FPV-дронами все ближе к Павлограду Днепропетровской области, атакуя автомобили недалеко от города.

На трассе Павлоград-Покровск ВС РФ поразили беспилотниками четыре автомобиля, причем ближайший из них горит уже за семь километров от Павлограда, пишет журналистка Юлия Кириенко-Меринова, публикуя видео пылающих машин, присланное военными.

"Скорее всего, это опять дрон-матка, который "принес" несколько FPV. Это первое такое поражение на этом пути, так близко к Павлограду. Мы системно проигрываем россиянам midlstrike. Таких ударов по логистике в тылу и глубоком тылу все больше", – пишет она.

Что случилось с пассажирами и водителями автомобилей, не сообщается, однако волонтер Денис Христов, автор канала "Голландец", обнародовал кадры пораженного дроном гражданского автомобиля на трассе возле селя Николаевка, неподалеку от Павлограда.

Відео дня

По его информации, водитель Сергей получил ранения, но выжил. Мужчину госпитализировали.

Он также опубликовал скрин комментария, в котором один из очевидцев предупреждает о том, что с 27 января оккупанты начали активно мониторить и перекрывать дорогу из Покровска до Дмитриевки, поразив более 10 автомобилей.

"Если вы донесете, что на этой трассе уже небезопасно, будет меньше пострадавших", – гласит текст.

Аналогичная ситуация с "сафари" на гражданские авто – в Синельниковском районе Днепропетровской области. По информации местных пабликов, на трассе возле села Богуслав ВС РФ только за час атаковали три автомобиля.

"Враг намеренно целится в двигающийся по дороге гражданский транспорт", – констатируют очевидцы.

Напомним, двое гражданских жителей села Грабовское в Сумской области, муж и жена, решили эвакуироваться на подконтрольную Украине территорию. Люди не спаслись, поскольку по ним ударили два дрона ВС РФ.

Также сообщалось, что Россия ударила тремя "Шахедами" по пассажирскому поезду на Харьковщине.