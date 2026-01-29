"Ударів усе більше": ЗС РФ почали активно бити FPV-дронами по авто на трасі біля Павлограда

Російські окупанти вже дотягуються FPV-дронами все ближче до Павлограда Дніпропетровської області, атакуючи автомобілі недалеко від міста.

На трасі Павлоград-Покровськ ЗС РФ вразили безпілотниками чотири автомобілі, причому найближчий із них горить уже за сім кілометрів від Павлограда, пише журналістка Юлія Кирієнко-Мерінова, публікуючи відео машин, що палають, надіслане військовими.

"Найімовірніше, це знову дрон-матка, який "приніс" кілька FPV. Це перша таке ураження на цьому шляху, так близько до Павлограда. Ми системно програємо росіянам midlstrike. Таких ударів по логістиці в тилу і глибокому тилу все більше", — пише вона.

Що сталося з пасажирами та водіями автомобілів, не повідомляють, проте волонтер Денис Христов, автор каналу "Голландець", оприлюднив кадри понівеченого дроном цивільного автомобіля на трасі біля селища Миколаївка, неподалік Павлограда.

Відео дня

За його інформацією, водій Сергій дістав поранення, але вижив. Чоловіка госпіталізували.

Він також опублікував скрін коментаря, в якому один з очевидців попереджає про те, що з 27 січня окупанти почали активно моніторити і перекривати дорогу з Покровська до Дмитрівки, вразивши понад 10 автомобілів.

"Якщо ви донесете, що на цій трасі вже небезпечно, буде менше постраждалих", — свідчить текст.

Аналогічна ситуація із "сафарі" на цивільні авто — у Синельниківському районі Дніпропетровської області. За інформацією місцевих пабліків, на трасі біля села Богуслав ЗС РФ тільки за годину атакували три автомобілі.

"Ворог навмисно цілиться в цивільний транспорт, що рухається дорогою", — констатують очевидці.

Нагадаємо, двоє цивільних мешканців села Грабівське в Сумській області, чоловік і дружина, вирішили евакуюватися на підконтрольну Україні територію. Люди не врятувалися, оскільки по них вдарили два дрони ЗС РФ.

Також повідомлялося, що Росія вдарила трьома "Шахедами" по пасажирському поїзду на Харківщині.