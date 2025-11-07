Баллистический "Сапсан" на 500 км: как спасти завод ракетного топлива, к которому приближается фронт

Украина, вероятно, провела пробный пуск баллистической ракеты "Сапсан", которая пролетела 300 км и может стать ответом Киева на российские "Искандеры". При этом линия фронта на востоке Украины продвигается в Днепропетровской области и может задеть завод, который единственный в стране производит ракетное топливо. Аналитики объяснили, можно ли спасти это производство и тем самым спасти ракетную программу.

В 2021 году тогдашний глава Минобороны Андрей Таран заявил о 80-процентной готовности баллистического ракетного комплекса "Сапсан", пояснили на портале Defense Express. Во время российско-украинской войны появлялась информация об одном пробном пуске на 300 км, хотя ожидали на 480 км. Поэтому возник вопрос, в чем же проблема с этим оружием. В 2025 году фронт начал приближаться к заводу по изготовлению твердого топлива, при этом есть проблемы с твердотопливными двигателями, говорится в статье.

На портале отметили, что вопрос изготовления баллистических ракет "Сапсан" с дальностью 480 км, и желаемой дальностью 1 000 км, может упираться в две проблемы. Первая проблема — отсутствие твердотопливных двигателей, которые нужны для баллистики и которые страны Запада не продадут Украине (из-за Режима контроля ракетных технологий, MTCR). Вторая — наличие производства твердого топлива для баллистики, но к цехам все ближе подходит фронт.

Ракета "Сапсан" — демонстрации "Гром-2" на выставке Фото: Defense Express

Ракета "Сапсан" — топливо и Павлоградский химзавод

Аналитики DE пообщались с бывшим директором научно-производственного объединения "Союз" Зиновием Паком, который занимался двигателями для баллистики во времена СССР и ушел с работы в 1996 году. Эксперт рассказал о ракетах "Сапсан", экспортный вариант которой, "Гром-2", точно был готов и демонстрировался на оружейных выставках. Среди прочего, речь шла о Павлоградском химзаводе. Выяснилось, что предприятие способно производить определенные виды твердого топлива, но все же не для баллистики. Впрочем, на заводе есть цеха, определенное оборудование, работники, лаборатории, которые, после обучения и модернизации, могли бы помочь с ракетами "Сапсан". Но на сегодня фронт все ближе и Украина может потерять потенциальную возможность получить собственную баллистику, говорится в статье.

Ракета "Сапсан" — какое расстояние от Павлоградского химзавода до фронта, 5 ноября Фото: DeepState

Аналитики описали сложную технологию изготовления твердого топлива для твердотопливных двигателей баллистических ракет. При этом отмечается, что нужны исключительные меры безопасности. На Defense Express объяснили, что Украина может справиться с этим вызовом, и для этого есть два варианта.

Первый вариант — перенести производство в другое место, но в этом случае возникнет новая проблема: для старых технологий нужны большие площади (700 га). Поэтому выход — использование современных сверхпрочных сфер диаметром 20 м для изготовления топлива. Такие сферы способны удержать детонацию 1,5 тонны тротила: если она вдруг произойдет, направит взрывную волну вверх и помещение не разнесет в клочья.

"Эта технология минимизирует использование площади для построения таких сложных и опасных объектов", — считают аналитики.

Второй — использовать готовые мощности на так называемых объектах "С". Объекты "С" — это хранилища, в которых ранее хранилось ядерное топливо и ядерное оружие. В статье отмечается, что хранилища построены в специально оборудованных местах: их можно дооборудовать химическим оборудованием и продолжить ракетную программу Украины по изготовлению баллистики.

Павлоградский химзавод — предприятие, которое занимается изготовлением взрывчатых веществ и ракетного топлива, расположенное в городе Павлоград Днепропетровской области. Неподалеку проходит трасса Е-50, по которой могут продвигаться ВС РФ со стороны Покровска (карта DeepState показывает ориентировочное расстояние — 88 км по прямой). На Google maps не указаны очертания предприятия, только можно отыскать главный административный корпус Павлоградского химзавода, расположенный на окраине города.

Ракета "Сапсан" — как выглядит из космоса Павлоградский химзавод Фото: Google Maps

В 2013 году на портале "Радио Свобода" показали цеха химзавода, в которых готовились утилизировать снаряды времен СССР, а также — межконтинентальные баллистические ракеты. В 2021 году НАБУ и САП объявило подозрение генеральному директору ГП "НПО "ПХЗ": речь шла о возможном злоупотреблении служебным положением, из-за которого государство, вероятно, недополучило 43 млн грн.

Ракета "Сапсан" — цех Павлоградского химзавода Фото: Из открытых источников

Ракетная программа — о каком оружии говорила Украина

Отметим, 13 июня директор ОО "Центр исследований армии, конверсии и разоружения" Валентин Бадрак рассказал об испытаниях ракеты "Сапсан", которая успешно поразила цель на расстоянии 300 км. По словам аналитика, в Минобороны Украины ему сообщили, что средство поражения пошло в серийное производство, не уточнив, как решили проблемы с топливом и двигателями. За несколько дней до этого глава офиса президента Андрей Ермак заявил о применении украинской баллистики: запустили ракету с 480 кг взрывчатки.

6 октября нардеп Егор Чернев сообщил, что ракеты "Сапсан", по его данным, еще не били по российским целям, но он ожидает, что удары вот-вот состоятся.

Напоминаем, 5 ноября военный аналитик объяснил, что Украина может обойтись без американских крылатых ракет "Томагавк", поскольку имеет другое, не менее мощное и дальнобойное, оружие.