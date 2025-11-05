Без "Томагавков" по Елабуге: как Украине получить крылатые ракеты без помощи США, — аналитик

Европейские партнеры могут помочь Украине получить собственные аналоги крылатой ракеты Tomahawk, считает аналитик. О Tomahawk говорят в Соединенных Штатах Америки, но не спешат передать, поэтому лучше вложить деньги в украинскую ракетную программу.

Ракеты Tomahawk с дальностью 1600 км без проблем долетят до завода "Шахедов" в Елабуге или завода по изготовлению баллистических ракет "Искандер" в Воткинске, рассказали на портале Центра анализа европейской политики (Center for European Policy Analysis, CEPA). Чтобы уничтожить, например, производство ударных дронов, понадобится 150 ракет, и очень сомнительно, что США когда-то передадут такое количество средств поражения.

Аналитик Фабиан Гофман объяснил, почему партия Tomahawk не поможет Украине. Площадь завода в Елабуге 160 тыс. кв. м, а радиус поражения американского средства поражения — 13 м, то есть площадь 530 кв. м. Он предположил, что не обязательно уничтожать все здания, и тогда понадобится хотя бы 150 ракет, которые будут бить по ключевым производственным объектам. Но тогда возникают новые проблемы: нужно точно знать, где стоят станки, а площадь завода слишком большая. Еще одна проблема — количество пусковых установок, которых в целом очень мало.

"Вопрос сегодня заключается в том, имеют ли украинские планировщики целей аналогичные, детальные знания о точном расположении российских станков с числовым программным управлением (ЧПУ), критически важных для производства передового оружия", — отметил он.

В статье рассматриваются варианты, как Украине уничтожить производство в РФ, не имея высокоточного дальнобойного и мощного оружия в большом количестве. При этом упоминаются ракеты "Фламинго", но признается, что их пока не видно. Первый вариант — нарушение цепей поставок на заводы, которые производят ракеты и "Шахеды". Украина выполняет эту задачу с помощью собственных дронов и ракет Storm Shadow. Второй — получение других ракет, например, Barracuda от Anduril. Между тем Хофман предлагает третий вариант, дающий возможность более эффективно использовать 125-200 млн долл., которые Европа может потратить на покупку условных 50 Tomahawk. По мнению аналитика, лучше, чтобы Европа инвестировала эти деньги в украинскую ракетную промышленность.

"Расширение внутреннего производства ракет в Украине остается главным стратегическим приоритетом, это может быть более выгодным вариантом. Поставка Tomahawk Украине не решит судьбу войны. Важнее то, чтобы Европа инвестировала средства в ракетный сектор Украины", — подытожил Хофман.

Ракеты Украины — что известно

Отметим, Фокус писал о ракетах Украины, которые фигурировали во время ударов по РФ. Одна из этих ракет — "Фламинго", способная лететь на 3 тыс. км и весом 1 000 кг. Президент Украины Владимир Зеленский в октябре сообщил, что это средство поражения использовали совместно с ракетой "Нептун" для удара по российскому военному объекту. Аналитики сообщили, что речь идет, вероятно, об атаке на базу ФСБ в Крыму: летели три ракеты, после удара которых осталась воронка в 15 м.

Напоминаем, в сентябре Гофман исследовал развитие ракетной программы Украины и проследил 10-летний путь от "Нептуна" до "Фламинго".