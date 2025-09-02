От "Нептуна" до "Фламинго": как 10 лет развивалась ракетная программа Украины, — аналитики (фото)

Аналитик в области обороны Фабиан Хоффманн представил подробное исследование, в котором прослеживается эволюция ракетных программ Украины с 2014 по 2025 год. Его работа показывает, как страна прошла путь от ограниченного постсоветского наследия до формирования собственного арсенала дальнобойных ударных средств.

Процесс создания в Украине собственного арсенала ракетного вооружения остается далеким от завершения. В новом обзоре на Missile Matters Хоффманн показывает, как за 11 лет Украина нарастила ракетный потенциал, в том числе, в условиях постоянных угроз ударов со стороны России.

Согласно исследованию, развитие украинских ударных систем можно разделить на несколько фаз:

2014–2018 — постсоветские остатки и первые попытки восстановления промышленности. Примером стала управляемая система "Ольха".

2018–2021 — довоенные проекты, многие из которых столкнулись с неудачами.

2022–2023 — период зависимости от западных поставок (Storm Shadow, SCALP-EG) и первые значительные успехи — например, применение ракеты "Нептун" против крейсера "Москва".

2024–2025 — акцент на создание собственных систем, от мини-крылатых ракет и дронов до амбициозных проектов тяжелого класса.

Ракеты Украины — возможности до 2022 года

До 2022 года Украина сохраняла ограниченный ракетный потенциал, базирующийся на советских конструкторских центрах: КБ "Южное", завод Южмаш и ПО "Луч", рассказал аналитик. Программно реализованы: управляемая 300-мм ракета "Ольха" (на вооружении с 2018 года) и береговая противокорабельная ракета Р-360 "Нептун" (введена в ВМС в марте 2021 года). При этом программа баллистических ракет малой дальности "Гром-2" (версия ОТРК "Сапсан") сталкивалась с финансовыми и технологическими задержками и политическими препятствиями.

Структурные ограничения включали историческую зависимость от российских комплектующих и рынков, однако после 2014 года частично компенсировалось внутренними возможностями и наличием квалифицированных специалистов в области ракетостроения. Хоффманн объяснил, что же в 2021 году украинские переговоры о ракете "Нептун" с Индонезией демонстрировали растущий экспортный потенциал.

Украинская противокорабельная ракета Р-360 "Нептун" Фото: Укроборонпром

Ракетостроение в условиях войны

После начала войны возможности украинской промышленности в 2023 году были ограничены, считает Хоффманн. Однако поступление западных крылатых ракет Storm Shadow (Великобритания) и SCALP-EG (Франция) позволило Украине наращивать потенциал дальних ударов.

В то же время украинская сторона сталкивалась с политическими рамками, которые некоторое время ограничивали дальнобойные удары по РФ. Поэтому к концу года Украина возобновила усилия в области отечественного ракетного вооружения и беспилотных систем, что вылилось в такие системы как Ан-196 "Лютый", UJ-26 "Бобер" и др.

Таким образом к концу 2024 года арсенал Украины включал ряд дронов и ракет с дальностью до 1000 км, но с ограниченной грузоподъемностью (10–100 кг). Они позволяли наносить точечные удары и вызывать пожары на стратегических объектах, но не обеспечивали массового разрушительного эффекта.

Британская крылатая ракета Storm Shadow

2025 год: шаг к тяжелым ракетам

В 2025 году внимание привлекла крылатая ракета FP-5 "Фламинго". Заявленные параметры — дальность до 3000 км и боевая нагрузка 1150 кг — выводят ее в категорию стратегического оружия. Несмотря на сомнения в масштабируемости проекта и расследования против разработчика Fire Point, сама идея символизирует новую фазу украинской ракетной программы. Хоффманн отмечает, что если "Фламинго" достигнет боевой зрелости, это станет качественным скачком для украинских вооруженных сил и изменит характер ракетной войны в театре военных действий.

Модель украинской крылатой ракеты "Фламинго" Фото: Скриншот

Параллельно возобновлена работа над "Громом-2", представлен "Длинный Нептун" (с дальностью до 1000 км), а также продолжается разработка "Коршуна" на базе советской Х-55. Эти инициативы указывают на стратегический сдвиг: Украина стремится дополнить легкие БПЛА и мини-ракеты тяжелыми системами, способными поражать цели на глубине российской территории.

"Хотя ее точные характеристики остаются неизвестными, она, вероятно, сможет доставлять 480-килограммовую боеголовку на расстояние не менее 700–1000 километров, если не значительно больше", — пишет Хоффманн о системе "Коршун".

Несмотря на трудности, украинская ракетная промышленность демонстрирует устойчивость и системный рост. Украина постепенно выходит за рамки "импровизационной войны" и стремится к созданию собственных стратегических средств сдерживания.

Как заключает Хоффманн, успешное развертывание тяжелых ракет дальнего действия приведет к резкому росту интенсивности дальнобойных ударов и расширению географии угроз для России. Однако ключевым условием останется финансовая поддержка Запада, поскольку значительная часть оборонного бюджета Украины уже направляется на разработку и производство ударных средств.

Напомним, 25 августа 2025 года Украина официально подтвердила существование новой модификации крылатой ракеты "Нептун". Это версия уже известно украинской ракеты, но с увеличенной дальностью поражения, получившей условное обозначение "Длинный Нептун".