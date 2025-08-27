Украинская ракета "Длинный Нептун" позволит поражать ранее недосягаемые цели, — аналитики

25 августа 2025 года Украина официально подтвердила существование новой модификации крылатой ракеты "Нептун" — версии с увеличенной дальностью поражения, получившей условное обозначение Long Neptune (Длинный Нептун). Оружие успешно прошло испытания и было применено в боевых условиях, продемонстрировав поражение целей на дальности свыше 450 км.

Ракета "Длинный Нептун" была создана для поражения объектов в глубоком тылу противника, которые ранее были недосягаемыми для украинских сил. Теперь в руках Сил обороны есть оружие с дальностью, которая оценивается примерно в 1000 км. Как пишут аналитики Army Recognition, это значительно расширяет возможности украинских средств дальнего удара. К примеру, российские власти ранее связывали взрывы на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе и энергетическом объекте в Брянске с применением этой системы.

Технические особенности ракеты "Длинный Нептун"

Новая версия отличается от базовой противокорабельной ракеты Р-360 "Нептун" увеличенными габаритами. Длина корпуса без ускорителя превышает 6 метров (на 1,5 м больше исходной модели), а диаметр фюзеляжа увеличен с 380 мм до около 500 мм. Эти изменения позволяют разместить больший запас топлива и увеличить массу боевой части. По оценкам аналитиков The War Zone, вес боевой части достигает 300–350 кг против 150 кг у стандартного варианта.

Крылья и оперение новой модификации также получили увеличение для компенсации возросшей массы. Для наведения ракета использует инерциальную и спутниковую системы навигации на маршевом участке и пассивный инфракрасный либо оптико-электронный датчик на конечной фазе, что обеспечивает высокую точность ударов по инфраструктурным объектам.

В то же время ракета сохраняет звуковую скорость полета (около 0,8 Маха), но благодаря увеличенному топливному баку способна преодолевать дистанции до 1000 км, находясь в воздухе более часа. Это позволит украинским силам поражать ранее недосягаемые объекты противника. При этом она совместима с существующими пусковыми установками РК-360МЦ, что позволяет использовать ее без создания новой инфраструктуры, хотя модернизация пусковых контейнеров возможна.

Западные обозреватели отметили, что по базовая версия Р-360 "Нептун" близка к американской ракете Harpoon и российской Х-35. Версия "Длинный Нептун" по дальности сопоставима с российской "Калибр" или американской Tomahawk. В отличие от сверхзвуковых P-800 "Оникс" и BrahMos, обе модификации "Нептуна" остаются дозвуковыми, однако низковысотный профиль полета и усовершенствованные системы наведения повышают их эффективность.

Напомним, изначально ракета "Нептун" разрабатывалась как высокоточное противокорабельное оружие, но позже оружие прошло модернизацию для ударов по наземным целям. В итоге ВСУ получили универсальное средство поражения с дальностью до 400 км.

Аналитики Defence Express отметили, что впервые о "Длинном Нептуне" стало известно в конце 2023 года. Тогда заместитель главы оборонного ведомства Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк сообщил, что идет работа над новой модификацией ракеты для комплекса "Нептун".