Українська ракета "Довгий Нептун" дасть змогу уражати раніше недосяжні цілі, — аналітики

25 серпня 2025 року Україна офіційно підтвердила існування нової модифікації крилатої ракети "Нептун" — версії зі збільшеною дальністю ураження, що отримала умовне позначення Long Neptune (Довгий Нептун). Зброя успішно пройшла випробування і була застосована в бойових умовах, продемонструвавши ураження цілей на дальності понад 450 км.

Ракета "Довгий Нептун" була створена для ураження об'єктів у глибокому тилу противника, які раніше були недосяжними для українських сил. Тепер у руках Сил оборони є зброя з дальністю, яка оцінюється приблизно в 1000 км. Як пишуть аналітики Army Recognition, це значно розширює можливості українських засобів дальнього удару. Наприклад, російська влада раніше пов'язувала вибухи на нафтопереробному заводі в Туапсе та енергетичному об'єкті в Брянську із застосуванням цієї системи.

Технічні особливості ракети "Довгий Нептун"

Нова версія відрізняється від базової протикорабельної ракети Р-360 "Нептун" збільшеними габаритами. Довжина корпусу без прискорювача перевищує 6 метрів (на 1,5 м більша за вихідну модель), а діаметр фюзеляжу збільшено з 380 мм до близько 500 мм. Ці зміни дозволяють розмістити більший запас палива і збільшити масу бойової частини. За оцінками аналітиків The War Zone, вага бойової частини досягає 300-350 кг проти 150 кг у стандартного варіанта.

Крила й оперення нової модифікації також отримали збільшення для компенсації збільшеної маси. Для наведення ракета використовує інерціальну і супутникову системи навігації на маршовій ділянці та пасивний інфрачервоний або оптико-електронний датчик на кінцевій фазі, що забезпечує високу точність ударів по інфраструктурних об'єктах.

Водночас ракета зберігає звукову швидкість польоту (близько 0,8 Маха), але завдяки збільшеному паливному баку здатна долати дистанції до 1000 км, перебуваючи в повітрі понад годину. Це дасть змогу українським силам уражати раніше недосяжні об'єкти противника. При цьому вона сумісна з наявними пусковими установками РК-360МЦ, що дає змогу використовувати її без створення нової інфраструктури, хоча модернізація пускових контейнерів можлива.

Західні оглядачі зазначили, що за базовою версією Р-360 "Нептун" близька до американської ракети Harpoon і російської Х-35. Версія "Довгий Нептун" за дальністю порівнянна з російською "Калібр" або американською Tomahawk. На відміну від надзвукових P-800 "Онікс" і BrahMos, обидві модифікації "Нептуна" залишаються дозвуковими, проте низьковисотний профіль польоту і вдосконалені системи наведення підвищують їхню ефективність.

Нагадаємо, спочатку ракета "Нептун" розроблялася як високоточна протикорабельна зброя, але пізніше зброя пройшла модернізацію для ударів по наземних цілях. У підсумку ЗСУ отримали універсальний засіб ураження з дальністю до 400 км.

Аналітики Defence Express зазначили, що вперше про "Довгий Нептун" стало відомо наприкінці 2023 року. Тоді заступник глави оборонного відомства України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк повідомив, що триває робота над новою модифікацією ракети для комплексу "Нептун".