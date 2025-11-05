Без "Томагавків" по Єлабузі: як Україні отримати крилаті ракети без допомоги США, — аналітик

Європейські партнери можуть допомогти Україні отримати власні аналоги крилатої ракети Tomahawk, вважає аналітик. Про Tomahawk говорять у Сполучених Штатах Америки, але не поспішають передати, тому краще вкласти гроші в українську ракетну програму.

Ракети Tomahawk з дальністю 1600 км без проблем долетять до заводу "Шахедів" в Єлабузі або заводу з виготовлення балістичних ракет "Искандер" у Воткінську, розповіли на порталі Центру аналізу європейської політики (Center for European Policy Analysis, CEPA). Щоб знищити, наприклад, виробництво ударних дронів, знадобиться 150 ракет, і дуже сумнівно, що США колись передадуть таку кількість засобів ураження.

Аналітик Фабіан Гофман пояснив, чому партія Tomahawk не допоможе Україні. Площа заводу в Єлабузі 160 тис. кв. м, а радіус ураження американського засобу ураження — 13 м, тобто площа 530 кв. м. Він припустив, що не обов'язково знищувати усі будівлі, і тоді знадобиться хоча б 150 ракет, які битимуть по ключових виробничих об'єктах. Але тоді виникають нові проблеми: потрібно точно знати, де стоять верстати, а площа заводу надто велика. Ще одна проблема — кількість пускових установок, яких в цілому дуже мало у світі.

Відео дня

"Питання сьогодні полягає в тому, чи мають українські планувальники цілей аналогічні, детальні знання про точне розташування російських верстатів з числовим програмним керуванням (ЧПК), критично важливих для виробництва передової зброї", — зауважив він.

У статті розглядають варіанти, як Україні знищити виробництво зброї в РФ, не маючи високоточної далекобійної та потужної зброї у великій кількості. При цьому згадуються ракети "Фламінго", але визнається, що їх поки що не помітно. Перша варіант — порушення ланцюгів поставок на заводи, які виробляють ракети та "Шахеди". Україна виконує це завдання за допомогою власних дронів та ракет Storm Shadow. Другий — отримання інших ракет, наприклад, Barracuda від Anduril. Тим часом Хофман пропонує третій варіант, який дасть можливість більш ефективно використати 125–200 млн дол., які Європа могла б витратити на купівлю умовних 50 Tomahawk. На думку аналітика, краще, щоб Європа інвестувала ці гроші в українську ракетну промисловість.

"Розширення внутрішнього виробництва ракет в Україні залишається головним стратегічним пріоритетом, це може бути більш вигідним варіантом.Постачання Tomahawk Україні не вирішить долю війни. Важливіше те, щоб Європа інвестувала кошти в ракетний сектор України", — підсумував Хофман.

Ракети України — що відомо

Зазначимо, Фокус писав про ракети України, які фігурували під час ударів по РФ. Одна з цих ракет — "Фламінго", здатна летіти на 3 тис. км і вагою 1 000 кг. Президент України Володимир Зеленський у жовтні повідомив, що цей засіб ураження використали спільно з ракетою "Нептун" для удару по російському військовому об'єкту. Аналітики повідомили, що ідеться, ймовірно, про атаку на базу ФСБ в Криму: летіло три ракети, після удару яких залишилась вирва в 15 м.

Нагадуємо, у вересні Гофман дослідив розвиток ракетної програми України й прослідкував 10-річний шлях від "Нептуна" до "Фламінго".