Три "Фламинго" ударили по базе ФСБ в Крыму: оставили воронку в 15 м, — Welt

База Федеральной службы безопасности Российской Федерации, расположенная в оккупированном Крыму, попала под удар трех крылатых ракет FP-5 "Фламинго" Украины, сообщило немецкое медиа. В цель попали две ракеты, а третья упала на расстоянии 100 м.

На месте взрыва "Фламинго" образовалась воронка диаметром 15 м, говорится в статье Welt. Отмечается, что ракета FP-5, вероятно, не слишком меткая, но это компенсируется большим количеством взрывчатки, которую она несет.

Welt пояснило, что, согласно заявлениям компании-производителя Fire Point, в месяц изготавливается 30-50 "Фламинго" с перспективой роста до 200. Это означает, что ВСУ должны иметь уже сотни таких средств поражения, но пока все происходит в полной секретности. Ракетолог Фабиана Гофмана из Университета Осло, мнение которого привели в статье, заявил, что ракеты применили для атаки на базу ФСБ РФ в Крыму. Эксперт пояснил, что попали в цель две ракеты из трех, а на месте ударов остались гигантские воронки, которые компенсируют проблемы с точностью.

"На первый взгляд, это не хороший результат. Но учитывая, что удары оставили после себя кратеры диаметром до пятнадцати метров, становится понятно: отсутствие точности компенсируется огромным ударом", — написало Welt.

Медиа задало риторический вопрос, почему "Фламинго" так редко используются, ведь известно лишь об одном случае. Озвучивается два предположения. Первое — что есть проблемы с производством из-за российских атак, которые не обнародуются. Второе — что ожидают американские ракеты "Томагавк", и тогда средства поражения будут работать в паре.

Ракеты Фламинго — детали

Отметим, 30 сентября Фокус писал о применении ракеты "Фламинго" по военному объекту РФ в Крыму. Об этом сообщило медиа "Милитарный" со ссылкой на собственные источники. Указывается, что удалось уничтожить заставу и катер российской спецслужбы. Событие произошло 30 сентября: в канале "Николаевский Ванек" показали залп ракет где-то на южном побережье.

Ракеты Фламинго — пуски в сентябре 2025 года

После этого появилась информация в канале Astra: источники российских журналистов сообщили, что есть поражение шести катеров на воздушной подушке и один россиянин погиб. Катера, которые могли попасть под удар, — проект А-8 "Хивус" на восемь десантников или А25ПС на 30-50 человек.

Напоминаем, 9 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о применении ракеты "Фламинго" вместе с другим средством поражения, но это был не "Томагавк", не "Паляница", не "Ад", и не "Рута". 6 октября появилась статья The Economist с деталями про ракету FP-5, которая летит на 3 тыс. км и несет 1 тонну взрывчатки.