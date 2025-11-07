Балістичний "Сапсан" на 500 км: як врятувати завод ракетного палива, до якого наближається фронт

Україна, ймовірно, провела пробний пуск балістичної ракети "Сапсан", яка пролетіла 300 км і може стати відповіддю Києва на російські "Іскандери". При цьому лінія фронту на сході України просувається у Дніпропетровській області й може зачепити завод, який єдиний у країні виготовляє ракетне паливо. Аналітики пояснили, чи можна врятувати це виробництво і тим самим врятувати ракетну програму.

У 2021 році тодішній глава Міноборони Андрій Таран заявив про 80-відсоткову готовність балістичного ракетного комплексу "Сапсан", пояснили на порталі Defense Express. Під час російсько-української війни з'являлась інформація про один пробний пуск на 300 км, хоч очікували на 480 км. Тому виникло питання, у чому ж проблема з цією зброєю. У 2025 році фронт почав наближатись до заводу з виготовлення твердого палива, водночас є проблеми з твердопаливними двигунами, ідеться у статті.

На порталі зауважили, що питання виготовлення балістичних ракет "Сапсан" з дальністю 480 км, і бажаною дальністю 1 000 км, може впиратись у дві проблеми. Перша проблема — відсутність твердопаливних двигунів, які потрібні для балістики і які країни Заходу не продадуть Україні (через Режим контролю ракетних технологій, MTCR). Друга — наявність виробництва твердого палива для балістики, але до цехів все ближче підходить фронт.

Відео дня

Ракета "Сапсан" - демонстрації "Грім-2" на виставці Фото: Defense Express

Ракета "Сапсан" — паливо і Павлоградський хімзавод

Аналітики DE поспілкувались з колишнім директором науково-виробничого об'єднання "Союз" Зіновієм Паком, який займався двигунами для балістики за часів СРСР і пішов з роботи у 1996 році. Під час спілкування експерт розповів про ракети "Сапсан", експортний варіант якої, "Грім-2", точно був готовий і демонструвався на збройних виставках. Серед іншого, ішлося про Павлоградський хімзавод. З'ясувалось, що підприємство здатне виготовляти певні види твердого палива, але все ж не для балістики. Втім, на заводі є цехи, певне устаткування, працівники, лабораторії, які, після навчання та модернізації, могли б допомогти з ракетами "Сапсан". Але на сьогодні фронт все ближче й Україна може втратити потенційну можливість отримати власну балістику, ідеться у статті.

Ракета "Сапсан" - яка відстань від Павлоградського хімзаводу до фронту, 5 листопаді Фото: DeepState

Аналітики описали складну технологію виготовлення твердого палива для твердопаливних двигунів балістичних ракет. При цьому наголошується, що потрібні виняткові заходи безпеки. На Defense Express пояснили, що Україна може впоратись з цим викликом, і для цього є два варіанти.

Перший варіант — перенести виробництво в інше місце, але в цьому випадку постане нова проблема: для старих технологій потрібні великі площі (700 га). Тому вихід — використання сучасних надміцних сфер діаметром 20 м для виготовлення палива. Такі сфери здатні втримати детонацію 1,5 тонни тротилу: якщо вона раптом відбудеться, спрямує вибухову хвилю вгору і приміщення не рознесе на шматки.

"Ця технологія мінімізує використання площі для побудови таких складних і небезпечних об'єктів", — вважають аналітики.

Другий — використати готові потужності на так званих об'єктах "С". Об'єкти "С" — це сховища, в яких раніше зберігалось ядерне пальне та ядерна зброя. У статті зауважується, що сховища збудовані у спеціально облаштованих місцях: їх можна дообладнати хімічним устаткуванням і продовжити ракетну програму України з виготовлення балістики.

Павлоградський хімзавод — підприємство, яке займається виготовлення вибухових речовин та ракетного палива, розташоване у місті Павлоград Дніпропетровської області. Неподалік проходить траса Е-50, якою можуть просуватись ЗС РФ з боку Покровська (карта DeepState показує орієнтовну відстань — 88 км по прямій). На Google maps не вказані обриси підприємства, лише можна відшукати головний адміністративний корпус Павлоградського хімзаводу, розташований на околиці міста.

Ракета "Сапсан" - як виглядає з космосу Павлоградський хімзавод Фото: Google Maps

У 2013 році на порталі "Радіо Свобода" показали цехи хімзаводу, у яких готувались утилізувати снаряди часів СРСР, а також — міжконтинентальні балістичні ракети. У 2021 році НАБУ та САП оголосило підозру генеральному директору ДП "НВО "ПХЗ": ішлося про можливе зловживання службовим становищем, через яке держава, ймовірно, не доотримала 43 млн грн.

Ракета "Сапсан" - цех Павлоградського хімзаводу Фото: З відкритих джерел

Ракетна програма — про яку зброю говорила Україна

Зазначимо, 13 червня директор ГО "Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння" Валентин Бадрак розповів про випробування ракети "Сапсан", яка успішно вразила ціль на відстані 300 км. Зі слів аналітика, в Міноборони України йому повідомили, що засіб ураження пішов у серійне виробництво, не уточнивши, як розв'язали проблеми з пальним та двигунами. За кілька днів до цього глава офісу президент Андрій Єрмак заяви про застосування української балістики: запустили ракету з 480 кг вибухівки.

6 жовтня нардеп Єгор Чернєв повідомив, що ракети "Сапсан", за його даними, ще не били по російських цілях, але він очікує, що удари ось-ось відбудуться.

Нагадуємо, 5 листопада воєнний аналітик пояснив, що Україна може обійтись без американських крилатих ракет "Томагавк", оскільки має іншу, не менш потужну та далекобійну, зброю.