Україна застосувала ОТРК "Сапсан" для удару по Росії, — Єрмак

Україна масово виробляє нову балістичну ракету "Сапсан". У неї вдвічі більше корисного навантаження, ніж у американських ракет ATACMS.

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ОТРК "Сапсан" уже вражав військову ціль у Росії на відстані близько 300 км. Українські військові здивують Москву ще не раз, заявив в інтерв'ю британському виданню The Times глава Офісу президента (ОП) Андрій Єрмак.

Ракета "Сапсан", що має 480 кг вибухівки, несе вдвічі більше корисного навантаження, ніж тактичний ракетний комплекс армії США ATACMS, і може розвивати швидкість, яка в п'ять разів перевищує швидкість звуку.

Офіційні дані про далекобійність нової балістичної ракети України засекречені. Є припущення, що Сапсан може бити на 500 км.

На запитання, чи зможе "Сапсан" вразити Москву, Єрмак відповів: "Справи йдуть дуже добре. Ми зможемо здивувати наших ворогів у багатьох випадках".

Водночас Єрмак визнав, що ЗСУ "важко" даються бої на деяких ділянках фронту, але заперечив програш у війні. За його оцінками, Росія зазнала величезних втрат, а Україна вміло зриває її атаки.

У попередженні союзникам він заявив, що Київ не зможе довго протриматися без західної зброї.

"Це буде дуже важко зробити, якщо в певний момент у нас не буде коштів", — підсумував глава ОП.

Нагадаємо, військові експерти з посиланням на дані від Міноборони України говорили про початок серійного виробництва ракети "Сапсан" ще на початку червня.

Фокус також писав про поліпшення росіянами ракет "Іскандер-К". На снаряди поставили нові перешкодозахищені CRPA-антени супутникової навігації "Комета-М".