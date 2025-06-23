Украина применила ОТРК "Сапсан" для удара по России, — Ермак

Украина массово производит новую баллистическую ракету "Сапсан". У нее в два раза больше полезной нагрузки, чем у американских ракет ATACMS.

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ОТРК "Сапсан" уже поражал военную цель в России на расстоянии около 300 км. Украинские военные удивят Москву еще не раз, заявил в интервью британскому изданию The Times глава Офиса президента (ОП) Андрей Ермак.

Ракета "Сапсан", имеющая 480 кг взрывчатки, несет в два раза больше полезной нагрузки, чем тактический ракетный комплекс армии США ATACMS и может развивать скорость, в пять раз превышающую скорость звука.

Официальные данные о дальнобойности новой баллистической ракеты Украины засекречены. Имеются предположения, что Сапсан может бить на 500 км.

На вопрос, сможет ли "Сапсан" поразить Москву, Ермак ответил: "Дела идут очень хорошо. Мы сможем удивить наших врагов во многих случаях".

Одновременно Ермак признал, что ВСУ "тяжело" даются бои на некоторых участках фронта, но отрицал проигрыш в войне. По его оценкам, Россия понесла огромные потери, а Украина умело срывает ее атаки.

В предупреждении союзникам он заявил, что Киев не сможет долго продержаться без западного оружия.

"Это будет очень трудно сделать, если в определенный момент у нас не будет средств", — подытожил глава ОП.

Напомним, военные эксперты со ссылкой на данные от Минобороны Украины говорили о начале серийного производства ракеты "Сапсан" еще в начале июня.

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