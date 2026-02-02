А потім поштові голуби і перестукування: Соловйов запропонував підірвати ядерну бомбу в космосі

Ведучого програми "Вечір з Володимиром Солов'єм" дуже засмутили стосунки між Ілоном Маском і міністром оборони України Михайлом Федоровим, який попросив відключити ЗС РФ Starlink. І він запропонував підірвати супутники Маска ядерною бомбою. Чотири роки тому він пропонував те саме.

На думку Володимира Соловйова, через компанії Ілона Маска з Росією воює американський уряд, а тому він вважає, що треба "вибудовувати систему протидії не тільки на рівні держав", а супутники Starlink — це "мілітаризація космосу", якій треба протистояти. Тому Соловйов в ефірі від 1 лютого 2026 року заявив, що треба підривати ядерку в космосі.

"Хотів би звернути вашу увагу на колосальну любов між Ілоном Маском і мерзотником, убивцею, злодієм і русофобом, чинним міністром оборони України Федоровим. Який, нагадаю, закликає до вбивства п'ятдесяти тисяч росіян. І Маск готовий надати йому всебічну підтримку. Тим, що блокує певні можливості, за які, до речі, він отримує гроші від Starlink. І тут не повинно бути ілюзій. Ніякого Starlink як незалежної компанії немає", — заявив Соловйов.

При цьому, пропагандист вважає, що американський уряд воює через низку компаній з Росією, але президент США Дональд Трамп про це не знає.

Супутники Starlink у космосі Фото: Starship

Крім Маска, Соловйов також згадав компанію Palantir мільярдера Пітера Тіля і заявив, що треба цим компаніям "протидіяти".

"Давайте скажемо правду: що таке Starlink? Це мілітаризація космосу. Тому що все, над чим працював Маск, усе, що ми бачимо зараз, працює в інтересах війни проти Росії. Усе, чим займається Palantir — це апробування поля бою для вбивства росіян, для війни з нами. Треба називати речі своїми іменами. Тому я не розумію, чому, наприклад, супутники Ілона Маска не є для нас законною метою", — повідомив Соловйов.

На його думку, Росії треба підірвати ядерну бомбу для "протидії" Маску та іншим.

"Один підрив ядерної зброї в космосі, як я розумію, досить серйозно вирішує цю проблему. Я не кажу, що це добре. Але просто зараз, коли вони пропонують розгорнути ще більш масове угруповання, яке вже займатиметься і обчислювальними можливостями (це ось інформація пройшла сьогодні)... Плюс, а ви рахуйте ті мільйон роботів Optimus, які Маск оголосив, що їх випускатимуть на заводах Tesla, які раніше випускали низку автомобільних моделей... Він де опиниться?" — заявив Соловйов.

Роботи Optimus, на думку Соловйова, також становлять небезпеку Фото: Скрин відео

Його співрозмовник обережно зауважив, що ядерний вибух у космосі "не є вибірковим", тобто знищено буде всі супутники, і російські зокрема.

На що Соловйов визнав, що Росія відстає, тож ця "поразка буде на нашу користь". Гість знову зазначив, що РФ у такому разі залишиться зовсім без супутників, і пропагандист пожартував, що залишаться альтернативні способи передавання інформації: "Так, а ми, як завжди, перейдемо до поштових голубів. І, втім, до засобів передачі інформації, що прекрасно зарекомендували себе: перекрикуванням, перестукуванням".

Варто зазначити, що це не вперше, коли Володимир Соловйов пропонує підірвати ядерну бомбу в космосі. Він це говорив ще в жовтні 2022 року, кажучи: "А може довбанемо? У космосі. І до побачення угруповання Ілона Маска".

Нагадаємо, Міноборони України зверталося до SpaceX із проханням допомогти з проблемою використання росіянами Starlink для управління "Шахедами". Маск репостнув допис глави Міністерства оборони України Михайла Федорова з коментарем: "Буду радий допомогти".

Раніше радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомляв, що 27 січня Росія атакувала поїзд на Харківщині "Шахедами" з онлайн-управлінням через радіомодем МЕШ (імовірно, Starlink).