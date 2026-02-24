Медведєв пригрозив ядерним ударом по Україні: Росія має право

Заступник голови Ради Безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв знову вибухнув погрозами на адресу України та європейських країн.

Після того, як Служба зовнішньої розвідки Російської Федерації раптово заговорила про те, що Великобританія і Франція нібито активно працюють над вирішенням питань надання Україні ядерної зброї та засобів її доставки, Медведєв тут же відзначився новим скандальним постом у соцмережах, заявивши, що РФ має право на "симетричну відповідь".

За його словами, інформація СЗР про намір Франції та Британії передати "київському нацистському режиму" ядерні технології "радикально змінює ситуацію", оскільки це — "пряма передача ядерної зброї країні, що воює":

"Не може бути й тіні сумніву в тому, що Росії за такого розвитку подій доведеться використовувати будь-яку, зокрема нестратегічну ядерну зброю, по цілях в Україні, які становлять загрозу нашій країні. А в разі необхідності — і по країнах-постачальниках, які стають співучасниками ядерного конфлікту з Росією".

У Центрі протидії дезінформації заяву Медведєва поки ніяк не коментували.

Напередодні політик відзначився ще однією погрозою. Після того, як 23 лютого перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що Європейський союз працює над обмеженням в'їзду колишнім російським військовослужбовцям до Шенгенської зони, Медведєв залишив на Х образливе послання для неї.

"Кая, світловолосий щур, сказала, що працює над тим, щоб сотні тисяч колишніх російських військовослужбовців ніколи не в'їхали в Шенгенську зону. Яка втрата для наших бійців! Ну, вони можуть в'їхати туди без віз, якщо захочуть. Як у 1812 або 1945 році. З Днем захисника Вітчизни!"

Раніше Медведєв не раз висловлював погрози і Україні, і українським, і західним політикам, і західним державам. В одній із публікацій у соцмережах йдеться про можливість "ядерного апокаліпсису", якщо Захід не перестане надавати зброю українцям.

Нагадаємо, на початку лютого Медведєв уже заявляв, що РФ готова застосувати ядерну зброю, якщо думатиме, що є загроза її існуванню.

Своєю чергою російський пропагандист Володимир Соловйов теж відновив ядерні погрози і запропонував підірвати ядерну бомбу в космосі. Причина активності Соловйова — з'явилися обмеження на використання Starlink у ЗС РФ.