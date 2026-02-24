Боєголовка TN75: у РФ стверджують, що Україна нібито отримає ядерну зброю від Європи

Прес-бюро Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації раптово заговорило про те, що Лондон і Париж нібито активно працюють над розв'язанням питань надання Києву ядерної зброї та засобів її доставки, а Берлін "розсудливо" відмовився. Україна на момент публікації не коментувала чергового вкидання Кремля.

У повідомленні СЗР РФ не сказано, звідки отримано таку інформацію і чому вони зробили такі висновки, але загадково повідомляють, що за інформацією, яка "надходить до СЗР", Великобританія і Франція усвідомлюють, що розвиток ситуації в Україні не залишає шансів на досягнення "такої жаданої для них перемоги над Росією руками ЗСУ", і тому якісь британські та французькі "еліти" не готові миритися з поразкою.

"Вважається, що Україну потрібно забезпечити "вундерваффе". Київ зможе претендувати на більш вигідні умови завершення бойових дій, якщо матиме атомну або хоча б так звану "брудну" бомбу. Берлін розсудливо відмовився брати участь у цій небезпечній авантюрі", — повідомляють у СЗР, посилаючись на "наявну в них інформацію".

І нібито Лондон і Париж просто зараз активно працюють над вирішенням питань надання Києву такої зброї та засобу її доставки. Називається навіть, що саме це буде: "малогабаритна бойова частина TN75 від балістичної ракети підводних човнів М51.1.".

TN75 — це французька термоядерна боєголовка потужністю 150 кілотонн, яка використовується на французьких ракетах підводного базування M45/M51, що перебуває на озброєнні з 1990-х років. Французький флот має 290 боєголовок TN-75.

Але в СЗР зазначають, що британці і французи усвідомлюють, що їхні задуми мають на увазі "грубе порушення міжнародного права", насамперед Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, і пов'язані з ризиком руйнування глобальної системи нерозповсюдження: "У зв'язку з цим основні зусилля західняків зосереджені на тому, щоб поява у Києва ядерної зброї виглядала як результат розробки самих українців".

Далі в Службі зовнішньої розвідки роблять висновок, що подібні "вкрай небезпечні" плани Лондона і Парижа свідчать про "втрату в них почуття реальності".

"Там даремно сподіваються уникнути відповідальності. Тим більше що все таємне неминуче стане явним. У військових, політичних і дипломатичних колах Великої Британії та Франції чимало розсудливих людей, які розуміють небезпеку нерозважливих дій своїх лідерів для всього світу", — резюмують російські розвідники.

Офіційної реакції Києва на заяви Росії поки що немає. Також поки що не відреагували уряди Франції та Великої Британії.

Варто зазначити, що 2025 року Володимир Путін прямо заявляв, що збирається розмістити в Білорусі ракети середньої дальності "Ліщина" з розрахунковою дальністю до 5500 км, здатні нести ядерний заряд. І в підсумку їх встановили на колишній авіабазі під Кричевим, приблизно за 307 км на схід від білоруської столиці Мінська і за 478 км на північний захід від Москви. Водночас міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що розміщення "Ліщини" не змінить балансу сил у Європі і є "нашою відповіддю на агресивні дії Заходу".

А перший заступник голови комітету Держдуми РФ з оборони Олексій Журавльов заявив, що Росія "рухає" ракетний комплекс "Ліщина" дедалі ближче до Європи і цілком може відправити його на Кубу і до Венесуели.