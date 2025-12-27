Путін розмістив "Орешник" на покинутій авіабазі в Білорусі

Це з'ясували два експерти зі США, вивчивши супутникові знімки. Гіперзвукові балістичні ракети, здатні нести ядерний заряд, найімовірніше, розташовані на сході Білорусі, звідки можуть дістати по будь-якій країні в Європі.

Оцінка дослідників загалом збігається з висновками американської розвідки, заявило джерело, знайоме із ситуацією, пише Reuters.

Президент Росії Володимир Путін ясно дав зрозуміти про свій намір розмістити в Білорусі ракети середньої дальності "Орешник" з розрахунковою дальністю до 5500 км, проте точне місце розташування раніше не повідомлялося. Посольство Білорусі відмовилося від коментарів. Державне інформаційне агентство БЕЛТА в середу процитувало міністра оборони Віктора Хреніна, який заявив, що розміщення "Орешника" не змінить балансу сил у Європі і є "нашою відповіддю на агресивні дії Заходу".

Відео дня

Дослідники вважають, що знайшли місце, де Путін поставив "Орешник" в Білорусі Фото: Скриншот

Дослідники Джеффрі Льюїс із Міддлберійського інституту міжнародних досліджень у Каліфорнії та Декер Евелет із науково-дослідницької організації CNA у Вірджинії заявили, що їхні висновки щодо розміщення ракет "Орешник" ґрунтуються на знімках комерційної супутникової компанії Planet Labs, які показали ознаки, що відповідають російській базі стратегічних ракет.

Льюїс і Евелет заявили, що на 90 відсотків упевнені в розміщенні мобільних пускових установок "Орешник" на колишній авіабазі під Кричевим, приблизно за 307 км на схід від білоруської столиці Мінська і за 478 км на північний захід від Москви.

У листопаді 2024 року Москва провела випробування бойового вертольота "Орешник" зі звичайним озброєнням по цілі в Україні. Путін хвалиться, що перехопити його неможливо через швидкість, яка, за повідомленнями, перевищує 10 Махів.

Путін планує розмістити цю зброю "в Білорусі, щоб розширити її дальність дії на Європу", — заявив Джон Форман, експерт із Chatham House, який раніше працював військовим аташе Великої Британії в Москві та Києві.

Форман також зазначив, що розглядає такий крок як реакцію на заплановане на наступний рік розміщення в Німеччині США звичайних ракет, включно з гіперзвуковою ракетою середньої дальності Dark Eagle.

Розгортання "Орешник" відбудеться всього за кілька тижнів до закінчення терміну дії договору СНО-3 2010 року, останньої американо-російської угоди, що обмежує розгортання стратегічної ядерної зброї найбільшими ядерними державами світу.

Після зустрічі з білоруським колегою Олександром Лукашенком у грудні 2024 року Путін заявив, що бойову ракету "Орешник" можуть розмістити в Білорусі в другій половині цього року — це частина переглянутої стратегії, у межах якої Москва вперше з часів холодної війни розміщує ядерну зброю за межами своєї території.

Минулого тижня Лукашенко заявив про розміщення перших ракет, не згадавши при цьому їхнє місце розташування.

Лукашенко заявив, що в Білорусі буде розміщено до 10 пускових установок "Орешник". Американські дослідники оцінили, що майданчик досить великий для розміщення тільки трьох пускових установок, а решта можуть бути розміщені в іншому місці.

Однак Льюїс заявив, що розміщення ракети "Орешник" в Білорусі підкреслює, як розміщення Росією ядерної зброї за межами своєї території надсилає "політичний сигнал" про зростаючу залежність від неї.

"Уявляєте, якби ми розмістили в Німеччині крилату ракету "Томагавк" з ядерною зброєю замість звичайних ракет? Немає жодних військових підстав для розміщення цієї системи в Білорусі, тільки політичні", — сказав Льюїс.

Нагадаємо, раніше військовий експерт розповів, які є шанси захиститися у Європи від "Орешник".

Російське медіа "ЕЖ" у листопаді писало, що Держдума РФ хоче відправити "Орєшнік" на Кубу і до Венесуели.