Путин разместил "Орешник" на заброшенной авиабазе в Беларуси

Это выяснили два эксперта из США, изучив спутниковые снимки. Гиперзвуковые баллистические ракеты, способные нести ядерный заряд, скорей всего находятся на востоке Беларуси, откуда могут достать по любой стране в Европе.

Оценка исследователей в целом совпадает с выводами американской разведки, заявил источник, знакомый с ситуацией, пишет Reuters.

Президент России Владимир Путин ясно дал понять о своем намерении разместить в Беларуси ракеты средней дальности "Орешник" с расчетной дальностью до 5500 км, однако точное местоположение ранее не сообщалось. Посольство Беларуси отказалось от комментариев. Государственное информационное агентство БЕЛТА в среду процитировало министра обороны Виктора Хренина, который заявил, что размещение "Орешника" не изменит баланс сил в Европе и является "нашим ответом на агрессивные действия Запада".

Исследователи считают, что нашли место, где Путин поставил "Орешник" в Беларуси Фото: Скриншот

Исследователи Джеффри Льюис из Миддлберийского института международных исследований в Калифорнии и Декер Эвелет из научно-исследовательской организации CNA в Вирджинии заявили, что их выводы относительно размещения ракет "Орешник" основаны на снимках коммерческой спутниковой компании Planet Labs, которые показали признаки, соответствующие российской базе стратегических ракет.

Льюис и Эвелет заявили, что на 90 процентов уверены в размещении мобильных пусковых установок "Орешник" на бывшей авиабазе под Кричевым, примерно в 307 км к востоку от белорусской столицы Минска и в 478 км к юго-западу от Москвы.

В ноябре 2024 года Москва провела испытания боевого вертолета "Орешник" с обычным вооружением по цели в Украине. Путин хвастается, что перехватить его невозможно из-за скорости, которая, по сообщениям, превышает 10 Махов.

Путин планирует разместить это оружие "в Беларуси, чтобы расширить его дальность действия на Европу", — заявил Джон Форман, эксперт из Chatham House, который ранее работал военным атташе Великобритании в Москве и Киеве.

Форман также отметил, что рассматривает такой шаг как реакцию на запланированное на следующий год размещение в Германии США обычных ракет, включая гиперзвуковую ракету средней дальности Dark Eagle.

Развертывание "Орешника" произойдет всего за несколько недель до истечения срока действия договора СНВ-3 2010 года, последнего американо-российского соглашения, ограничивающего развертывание стратегического ядерного оружия крупнейшими ядерными державами мира.

После встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко в декабре 2024 года Путин заявил, что боевая ракета "Орешник" может быть размещена в Беларуси во второй половине этого года — это часть пересмотренной стратегии, в рамках которой Москва впервые со времен холодной войны размещает ядерное оружие за пределами своей территории.

На прошлой неделе Лукашенко заявил о размещении первых ракет, не упомянув при этом их местоположение.

Лукашенко заявил, что в Беларуси будет размещено до 10 пусковых установок "Орешник". Американские исследователи оценили, что площадка достаточно велика для размещения только трех пусковых установок, а остальные могут быть размещены в другом месте.

Однако Льюис заявил, что размещение ракеты "Орешник" в Беларуси подчеркивает, как размещение Россией ядерного оружия за пределами своей территории посылает "политический сигнал" о возросшей зависимости от него.

"Представляете, если бы мы разместили в Германии крылатую ракету «Томагавк» с ядерным оружием вместо обычных ракет? Нет никаких военных оснований для размещения этой системы в Беларуси, только политические", — сказал Льюис.

