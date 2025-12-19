"Орешник" в Беларуси: эксперт объяснил, смогут ли Украина и Европа защититься в случае атаки

Экспериментальный подвижный грунтовой ракетный комплекс "Орешник" начал боевое дежурство на территории Беларуси, в связи с чем возросли угрозы как для Украины, так и для европейских государств.

В случае атаки европейцы имеют примерно такие же шансы на защиту от удара, как и Украина. Об этом изданию "Телеграф" рассказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI", член координационного совета Общественной лиги "Украина-НАТО" Павел Лакийчук.

Перехватывать баллистические ракеты способны зенитно-ракетные комплексы Patriot и SAMP/T, которые есть на вооружении у Украины. Теоретически эти комплексы способны ликвидировать ракету "Орешник", запущенную с территории Беларуси, однако все зависит от типа, а также количества целей, которые осуществляют атаку, считает эксперт.

Лакийчук отметил, что сбивать баллистические ракеты сложно, из-за чего угроза от ударов баллистики является наибольшей.

"Орешник" в Беларуси: сможет ли защититься от ударов Европа?

Для европейских стран возможности защиты от ракеты "Орешник" примерно такие же, как и для Украины. Однако здесь большей угроза возникает из-за "фактора неожиданности".

"Они вообще не ожидают нападения", — подчеркнул Лакийчук.

По словам эксперта, сейчас перехватить "Орешник" может американская разработка — ПРО "Иджис" (Aegis). Это единственный комплекс, оборудованный системой обнаружения, наведения и поражения. Однако сложно утверждать точно, сможет ли на практике эффективно сработать "Иджис" против "Орешника".

Что известно о "Орешнике" в Беларуси

18 декабря президент Александр Лукашенко заявил в Послании белорусскому народу и парламенту, что российский комплекс "Орешник" заступил на боевое дежурство в Беларуси, сообщило издание "Белта". Самопровозглашенный белорусский лидер в частности утверждал, что Минск "никому не угрожает", и таким образом лишь "обеспечивает собственную безопасность".

