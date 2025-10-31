"Европе стоит обратить внимание": Россия планирует разместить ракеты "Орешник" в Беларуси, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что у России сейчас осталось шесть ракет типа "Орешник" с дальностью полета около 5 тысяч километров. Он также подчеркнул, что Москва планирует разместить эти ракеты на территории Беларуси, и это может создать потенциальную угрозу для восточной Европы.

Как сообщает издание РБК-Украина, 31 октября президент во время брифинга в Киеве рассказал о состоянии российских ракетных арсеналов. По его словам, из имеющихся "Орешников" один уже применен, а примерно два находятся в резерве.

Зеленский отметил, что дальность действия этих ракет составляет около 5 тысяч километров, при этом существует "мертвая зона" примерно 700 км. Он подчеркнул, что Европе, особенно странам Восточной Европы, стоит внимательно следить за возможным размещением пусковых комплексов в Беларуси.

"Один выстрел они применили, мы считаем, что где-то есть еще два выстрела. Что здесь важно, они хотят размещения "Орешника" в Беларуси. Мы понимаем, у них примерно радиус действия 5 тысяч км и есть мертвая зона 700 км. Европейцам, особенно восточной Европе надо обратить на это внимание", — добавил глава государства.

Кроме того, глава государства сообщил, что Украина передала союзникам список из 25 российских производителей, которые занимаются производством "Орешника" и пока не находятся под санкциями. По мнению Зеленского, важно включить эти компании в санкционные списки, чтобы ограничить потенциальную угрозу.

В Службе внешней разведки Украины добавили, что в текущем году было изготовлено до трех ракет "Орешник", а план производства предусматривает до шести единиц ежегодно.

Также во время брифинга Зеленский сообщил, что ситуация на Покровском направлении остается напряженной, но контролируемой: около 170 тысяч российских войск пытаются захватить город, однако ВСУ удерживают позиции и наносят противнику потери. Президент также опроверг слухи об окружении украинских войск и косвенно ответил Путину, что его намерение приехать в Покровск не изменит ситуации и все понимают, чем это может закончиться.

Напомним, что СБУ вместе с разведкой уничтожила одну из трех российских ракетных установок "Орешник".

Ранее Фокус писал, что на рабочем столе Лукашенко во время встречи с премьером Кыргызстана заметили модель этого ракетного комплекса, попавшую в кадр пропагандистского канала.