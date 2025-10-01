Лукашенко "случайно" показал как выглядит комплекс "Орешник": эксперты отметили детали (фото)

На рабочем столе президента Беларуси Александра Лукашенко заметили уменьшенную модель российского ракетного комплекса “Орешник”. Она попала в кадр пропагандистского канала “Пул Первого”, когда белорусский лидер на днях встречался в Минске с премьер-министром Кыргызстана Адылбеком Касымалиевым.

На кадрах под прозрачным колпаком видна модель армейского тягача с кабиной и боевой частью. Авторы публикации в Telegram-канале утверждают, что это уменьшенная в масштабе копия боевого комплекса.

Уменьшенная модель комплекса "Орешник" Фото: Пул первого

Лукашенко на встрече с премьером Кыргызстага Фото: Пул первого

"Орешник в Беларуси. Рассмотрели в кабинете первого", — подписали пост ведущие канала.

На публикацию обратили внимание аналитики "Милитарного". Аналитики изучили снимки и пришли к выводу, что платформа смонтирована на шасси с колесной формулой 12×12, вероятно МЗКТ-79291 — том самом шасси, на котором размещались комплексы "Тополь-М" и РС-26 "Рубеж".

Инфографика ракетного комплекса РС-26 "Рубеж" Фото: Милитарный

В публичных заявлениях и сообщения российских властей уже фигурировало название "Орешник" (также в ряде материалов упоминается вариант "Кедр"). Российские официальные лица и президент Владимир Путин ранее говорили о планах размещения нового комплекса на территории союзной Беларуси; в Кремле подчеркивали, что это якобы не признак гонки вооружений, а элемент обеспечения безопасности. При этом наличие или отсутствие, в том числе, ядерных боеголовок официально не подтверждены.

Комплекс "Орешник": детали

Напомним, 21 ноября 2024 Российская Федерация впервые применила баллистическую ракету "Орешник" во время удара по Днепру. Тогда специалисты отметили, что на ракете было установлено шесть боевых частей с шестью суббоеприпасами каждая, которые на конечном участке траектории достигают скорости 11 Махов (примерно 13 476 км/ч).

В начале августа российский президент Владимир Путин в присутствии Александра Лукашенко анонсировал серийное производство комплексов "Орешник" и добавил, что ракеты якобы уже поступили на вооружение ВС РФ.

А 26 сентября Лукашенко анонсировал размещение комплекса "Орешник" в Беларуси. Это заявление стало развитием договоренностей, достигнутых с Россией. Ранее звучали обещания по размещению этого оружия на территории союзного государства.