Белорусский политик ответил "все будет нормально" на вопрос по поводу того, доставили ли уже ракетный комплекс "Орешник". Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко отмечает, что Беларусь могла разместить на своей территории только "информационную операцию" под названием "Орешник".

Как сообщает российское агентство ТАСС, Лукашенко употребил расплывчатую формулировку.

"Уже в дороге все будет нормально", — сказал Лукашенко, отвечая на вопрос, "доехал" ли "Орешник" до Беларуси.

Это заявление стало развитием договоренностей, достигнутых с президентом России Владимиром Путиным. Ранее звучали обещания по размещению этого оружия на территории союзного государства.

Напомним, о том что ракетный комплекс "Орешник" будет размещен в Беларуси до конца года, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил еще 1 июля, на торжественном собрании по случаю Дня Независимости страны.

"В Волгограде мы договорились со "старшим братом", Владимиром Владимировичем Путиным, о том, что первые позиции "Орешника" будут в Беларуси. Работу "Орешника" вы видели: это те же ракеты, такие же удары, только без ядерного оружия, без радиоактивного загрязнения территории и воздуха. До конца года это оружие будет размещено в Беларуси", — сказал Лукашенко.

Как сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, Беларусь разместила на своей территории информационную операцию России.

"Беларусь разместила у себя информационную операцию России под названием "Орешник", второй пуск которого был неудачный — он не полетел даже в свое время", — заявил Коваленко.

Он подчеркнул, что о неудачных испытаниях россияне скрыли.

"Но об этом россияне никому не рассказали", — добавил руководитель ЦПД СНБО.

В Минобороны Беларуси 16 сентября сообщили, что Россия и Беларусь в ходе совместных стратегических учений "Запад-2025" отработали планирование применения нестратегического ядерного оружия и развертывание новейшего ракетного комплекса "Орешник".

"Орешник" классифицируется как новейшая российская баллистическая гиперзвуковая ракета с разделяющейся боеголовкой. Важной характеристикой оружия является возможность оснащения как в ядерном, так и в неядерном варианте.

Дальность полета ракеты составляет 5500 километров. Этот показатель позволяет поражать цели на значительном расстоянии.

Баллистическая ракета атакует цель со сверхзвуковой скоростью. Скорость полета достигает 10 махов, что эквивалентно 12 тысячам 380 километрам в час или 3,4 километра в секунду.

Боевая часть ракеты имеет значительную массу. Она составляет примерно 1,5 тонны.

В ядерном исполнении "Орешник" может доставлять заряды значительной мощности. Общая мощность зарядов может достигать 900 килотонн.

Первый экспериментальный запуск ракеты в реальных боевых условиях состоялся 21 ноября 2024 года. Этот факт подтверждает статус оружия как готового к применению.

