Ядерный "Полонез": Белоруссия хочет внедрить технологии "Орешника" в собственные ракеты

Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович заявил, что в настоящее время обсуждается возможность оснащения ракетного комплекса «Полонез» ядерными боеголовками.

Заявление прозвучало после совещания по вопросам развития ракетного производства, передает агентство БЕЛТА. По словам Вольфовича, изначально ОТРК "Полонез" был создан совместно с Китаем, но впоследствии модернизирован уже на белорусских предприятиях.

Чиновник уточнил, что в настоящее время ракета была улучшена в плане дальности поражения. Если ранее она составляла 200 км, то теперь якобы достигла 300 км.

"Это высокоточное оружие. Конечно же, любое оружие требует корректировки, внесения изменений. Вопросы уже ставятся оснащения этих ракет ядерными боеголовками. И как интегрировать технологии "Орешника", может быть, в какие-то ракеты совместные. Как совместно уже с российской стороной корректировать и работать в этом направлении, создавая современную ракету", — заявил Вольфович.

Он подчеркнул, что Беларусь "никому не угрожает", однако в условиях нарастающих военных угроз со стороны Запада вопросы стратегического сдерживания выходят на первый план.

Угрозы Беларуси — кратко о системе "Полонез-М"

Белорусская реактивная система залпового огня "Полонез-М" (вариант V-300 или B-300) является модернизированной версией оригинальной системы "Полонез", впервые продемонстрированной на параде 9 мая 2015 года и принятой на вооружение в 2016 году.

Усовершенствованная версия обеспечивает повышенную дальность поражения благодаря более совершенным ракетам A-300 или B-300.

Некоторые аналитики отмечают, что ускоренное развертывание комплексов связано с тем, что Беларусь поздно начала инвестировать в модернизацию арсенала. Теперь новые системы дополняют российские ОТРК "Искандер-М", часть из которых оснащена ядерными боеголовками в рамках совместного соглашения с Москвой.

Таким образом, "Полонез" становится важным элементом на лестнице стратегического сдерживания, предшествующим применению более тяжелых ракет.

Основные характеристики РСЗО "Полонез":

боекомплект — восемь ракет;

время залпа — 50 секунд;

подготовка к запуску — коло 8 минут;

дальность стрельбы — от 50 до 200 км (до 300 км с ракетами M20).

Напомним, в ноябре 2023 Военно-промышленный комплекс Беларуси поставил армии дивизион ракетных комплексов "Полонез-М". Таким образом по состоянию на начало 2024 белорусская армия располагала двумя дивизионами данных ОТРК.

В марте 2025 президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что оборонная промышленность его страны изготавливает пусковые установки для российской баллистической ракеты "Орешник", и несколько из них уже практически построены. Позже в интервью The Times он уточнил, что "Орешник" ВС РФ, который вскорости появится на специальных полигонах, может нести ядерную боеголовку, но лететь она будет не в Украину.