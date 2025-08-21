Ядерний "Полонез": Білорусь хоче впровадити технології "Орєшніка" у власні ракети

Державний секретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович заявив, що наразі обговорюється можливість оснащення ракетного комплексу "Полонез" ядерними боєголовками.

Related video

Заява прозвучала після наради з питань розвитку ракетного виробництва, передає агентство БЕЛТА. За словами Вольфовича, спочатку ОТРК "Полонез" було створено спільно з Китаєм, але згодом модернізовано вже на білоруських підприємствах.

Чиновник уточнив, що нині ракета була поліпшена в плані дальності ураження. Якщо раніше вона становила 200 км, то тепер нібито досягла 300 км.

"Це високоточна зброя. Звичайно ж, будь-яка зброя потребує коригування, внесення змін. Питання вже ставляться оснащення цих ракет ядерними боєголовками. І як інтегрувати технології "Орєшніка", можливо, в якісь ракети спільні. Як спільно вже з російською стороною коригувати та працювати в цьому напрямку, створюючи сучасну ракету", — заявив Вольфович.

Він підкреслив, що Білорусь "нікому не погрожує", проте в умовах наростання військових загроз з боку Заходу питання стратегічного стримування виходять на перший план.

Загрози Білорусі — коротко про систему "Полонез-М"

Білоруська реактивна система залпового вогню "Полонез-М" (варіант V-300 або B-300) є модернізованою версією оригінальної системи "Полонез", уперше продемонстрованої на параді 9 травня 2015 року і взятої на озброєння 2016 року.

Удосконалена версія забезпечує підвищену дальність ураження завдяки більш досконалим ракетам A-300 або B-300.

Деякі аналітики зазначають, що прискорене розгортання комплексів пов'язане з тим, що Білорусь пізно почала інвестувати в модернізацію арсеналу. Тепер нові системи доповнюють російські ОТРК "Іскандер-М", частина з яких оснащена ядерними боєголовками в рамках спільної угоди з Москвою.

Таким чином, "Полонез" стає важливим елементом на сходах стратегічного стримування, що передує застосуванню важчих ракет.

Основні характеристики РСЗВ "Полонез":

боєкомплект — вісім ракет;

час залпу — 50 секунд;

підготовка до запуску — близько 8 хвилин;

дальність стрільби — від 50 до 200 км (до 300 км із ракетами M20).

Нагадаємо, у листопаді 2023 року Військово-промисловий комплекс Білорусі поставив армії дивізіон ракетних комплексів "Полонез-М". Таким чином станом на початок 2024 року білоруська армія мала у своєму розпорядженні два дивізіони даних ОТРК.

У березні 2025 року президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що оборонна промисловість його країни виготовляє пускові установки для російської балістичної ракети "Орєшнік", і кілька з них уже практично побудовані. Пізніше в інтерв'ю The Times він уточнив, що "Ліщина" ЗС РФ, яка незабаром з'явиться на спеціальних полігонах, може нести ядерну боєголовку, але летітиме вона не в Україну.