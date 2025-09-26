"Вже в дорозі": Лукашенко анонсував розміщення комплексу "Орешник" у Білорусі

Білоруський політик відповів "все буде нормально" на запитання з приводу того, чи доставили вже ракетний комплекс "Орешник". Керівник ЦПД СНБО Андрій Коваленко наголошує, що Білорусь могла розмістити на своїй території лише "інформаційну операцію" під назвою "Орешник".

Як повідомляє російське агентство ТАСС, Лукашенко вжив розпливчасте формулювання.

"Вже в дорозі все буде нормально", – сказав Лукашенко, відповідаючи на запитання, чи "доїхав" "Орешник"до Білорусі.

Ця заява стала розвитком домовленостей, досягнутих із президентом Росії Володимиром Путіним. Раніше лунали обіцянки щодо розміщення цієї зброї на території союзної держави.

Нагадаємо, про те що ракетний комплекс "Орешник" буде розміщений у Білорусі до кінця року, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив ще 1 липня, на урочистих зборах з нагоди Дня Незалежності країни.

"У Волгограді ми домовилися зі "старшим братом", Володимиром Володимировичем Путіним, про те, що перші позиції "Орешник" будуть у Білорусі. Роботу "Орешник" ви бачили: це ті ж ракети, такі ж удари, тільки без ядерної зброї, без радіоактивного забруднення території і повітря. До кінця року ця зброя буде розміщена в Білорусі", – сказав Лукашенко.

Як повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, Білорусь розмістила на своїй території інформаційну операцію Росії.

"Білорусь розмістила в себе інформаційну операцію Росії під назвою "Орешник", другий пуск якого був невдалий – він не полетів навіть в свій час", – заявив Коваленко.

Він наголосив, що про невдалі випробування росіяни приховали.

"Але про це росіяни нікому не розказали", – додав керівник ЦПД РНБО.

У Міноборони Білорусі 16 вересня повідомили, що Росія та Білорусь у ході спільних стратегічних навчань "Захід-2025" відпрацювали планування застосування нестратегічної ядерної зброї та розгортання найновішого ракетного комплексу "Орешник".

"Орешник" класифікується як новітня російська балістична гіперзвукова ракета з боєголовкою, що розділяється. Важливою характеристикою зброї є можливість оснащення як у ядерному, так і в неядерному варіанті.

Дальність польоту ракети становить 5500 кілометрів. Цей показник дозволяє вражати цілі на значній відстані.

Балістична ракета атакує мету з надзвуковою швидкістю. Швидкість польоту досягає 10 махів, що еквівалентно 12 тисячам 380 кілометрам на годину або 3,4 кілометра на секунду.

Бойова частина ракети має значну масу. Вона становить приблизно 1,5 тонни.

У ядерному виконанні "Орешник"може доставляти заряди значної потужності. Загальна потужність зарядів може сягати 900 кілотонн.

Перший експериментальний запуск ракети в реальних бойових умовах відбувся 21 листопада 2024 року. Цей факт підтверджує статус зброї як готової до застосування.

