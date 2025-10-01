Лукашенко "випадково" показав як виглядає комплекс "Орешник": експерти відзначили деталі (фото)

На робочому столі президента Білорусі Олександра Лукашенка помітили зменшену модель російського ракетного комплексу "Орешник". Вона потрапила в кадр пропагандистського каналу "Пул Первого", коли білоруський лідер днями зустрічався в Мінську з прем'єр-міністром Киргизстану Адилбеком Касималієвим.

Related video

На кадрах під прозорим ковпаком видно модель армійського тягача з кабіною і бойовою частиною. Автори публікації в Telegram-каналі стверджують, що це зменшена в масштабі копія бойового комплексу.

Зменшена модель комплексу "Орешник" Фото: Пул первого

Лукашенко на зустрічі з прем'єром Киргизстагу Фото: Пул первого

"Ліщина в Білорусі. Розглянули в кабінеті першого", — підписали пост ведучі каналу.

На публікацію звернули увагу аналітики "Мілітарного". Аналітики вивчили знімки і дійшли висновку, що платформу змонтовано на шасі з колісною формулою 12×12, імовірно МЗКТ-79291 — тому самому шасі, на якому розміщувалися комплекси "Тополь-М" і РС-26 "Рубеж".

Інфографіка ракетного комплексу РС-26 "Рубеж" Фото: Мілітарний

У публічних заявах і повідомленнях російської влади вже фігурувала назва "Орешник" (також у низці матеріалів згадується варіант "Кедр"). Російські офіційні особи й президент Володимир Путін раніше говорили про плани розміщення нового комплексу на території союзної Білорусі; у Кремлі наголошували, що це нібито не ознака гонки озброєнь, а елемент забезпечення безпеки. Водночас наявність або відсутність, зокрема ядерних боєголовок, офіційно не підтверджено.

Комплекс "Орешник": деталі

Нагадаємо, 21 листопада 2024 року Російська Федерація вперше застосувала балістичну ракету "Орешник" під час удару по Дніпру. Тоді фахівці зазначили, що на ракеті було встановлено шість бойових частин із шістьма суббоєприпасами кожна, які на кінцевій ділянці траєкторії досягають швидкості 11 Махов (приблизно 13 476 км/год).

На початку серпня російський президент Володимир Путін у присутності Олександра Лукашенка анонсував серійне виробництво комплексів "Орешник" і додав, що ракети нібито вже надійшли на озброєння ЗС РФ.

А 26 вересня Лукашенко анонсував розміщення комплексу "Орешник" в Білорусі. Ця заява стала розвитком домовленостей, досягнутих із Росією. Раніше лунали обіцянки щодо розміщення цієї зброї на території союзної держави.