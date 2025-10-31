Глава СБУ сообщил об уничтожении установки "Орешник" ВС РФ: как провели тайную операцию

Служба безопасности Украины совместно с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины и Службой внешней разведки уничтожила одну из трех ракетных установок "Орешник" Российской Федерации. Агенты действовали в 600 км от Украины на полигоне "Капустин Яр".

Уничтожение ракетной установки "Орешник" состоялось в 2023 году, сказал глава СБУ Василий Малюк во время встречи с медиа. Фрагмент разговора появился в канале УНИАН. Выяснилось, что агенты СБУ и ГУР полностью уничтожили установку, но в то время было еще даже неизвестно ее назначение.

Малюк уточнил, что во время атаки погибли российские солдаты, и напомнил, что в то время РФ еще не угрожала "Орешнику". Результаты операции держали в тайне, но о них знал президент Украины Владимир Зеленский и лидеры нескольких других стран.

"Россияне в то время им еще особо не угрожали. Если не ошибаюсь, это было позапрошлым летом", — отметил Василий Малюк.

Реплика главы СБУ прозвучала в ответ на слова президента о возможности ракетных установок, которые могли сделать три выстрела. Также глава государства напомнил, что установки "Орешник" Кремль планировал разместить в Беларуси. Зеленский уточнил, что дальность ракеты — 5 500 км, а "мертвая зона" (куда она не может достать) — 700 км.

"Мы считаем, что где-то еще два поста. В этом году было изготовлено, возможно, до трех, и запланировано до шести в год", — добавил президент, заметив, что к производству причастны 25 компаний, которые до сих пор не под санкциями.

Заметим, что беглый поиск в сети не дал информации о каких-либо угрозах (воздушных тревогах, взрывах и т.п.) для российского полигона "Капустин Яр" в Астраханской области в 2023 году. РосСМИ ТАСС 11 апреля 2023 сообщило, что на полигоне испытали межконтинентальную баллистическую ракету: тип не указан. Российское Минобороны заявило, что пробный пуск подтвердил результативность разработки новых ракетных комплексов стратегического назначения. Ракета взлетела с Капустиного Яра и попала по учебной цели на полигоне Сары-Шаган в Казахстане (пролетела 2 тыс. км), рассказали россияне.

Ракета Орешник — детали

Отметим, в ночь на 21 ноября 2024 года ВС РФ атаковали промышленный объект в Днепре. На видео с места событий показали несколько ярких вспышек, направленных вертикально сверху вниз. После этого появилось заявление президента РФ Владимира Путина о ракете "Орешник". По его словам, это мощное оружие уже пошло в серийное производство.

Ракета "Орешник" — баллистическая ракета промежуточной дальности, созданная, вероятно, на основе старой разработки РС-25 "Рубеж". Ракета способна развивать скорость до 12 300 км/ч и при подлете к цели раскалывается на шесть суббоеприпасов. Аналитики портала Defense Express сообщили, что на обломках ракеты в Днепре нашли дату 2017 года и предположили, что она могла быть готова в 2017-18 гг. и лежала на складе. Кроме того выяснилось, что для удара по Днепру не использовали взрывчатку, а разрушения после попадания — следствие прилета объекта с высокой кинетической энергией на сверхзвуковой скорости.

Напоминаем, в августе глава Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что готовит полигон для ПГРК "Орешник", и сказал, куда может направить ракеты.