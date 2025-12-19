"Орешник" у Білорусі: експерт пояснив, чи зможуть Україна та Європа захиститися у випадку атаки

Експериментальний рухомий ґрунтовий ракетний комплекс "Орешнік" розпочав бойове чергування на території Білорусі, у зв'язку з чим зросли загрози як для України, так і для європейських держав.

У випадку атаки європейці мають приблизно такі ж шанси на захист від удару, як і Україна. Про це виданню "Телеграф" розповів керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", член координаційної ради Громадської ліги "Україна-НАТО" Павло Лакійчук.

Перехоплювати балістичні ракети здатні зенітно-ракетні комплекси Patriot та SAMP/T, які є на озброєнні в України. Теоретично ці комплекси здатні ліквідувати ракету "Орешник", запущену з території Білорусі, проте все залежить від типу, а також кількості цілей, які здійснюють атаку, вважає експерт.

Лакійчук зазначив, що збивати балістичні ракети складно, через що загроза від ударів балістики є найбільшою.

Відео дня

"Орешник" в Білорусі: чи зможе захиститися від ударів Європа?

Для європейських країн можливості захисту від ракети "Орешник" приблизно такі ж, як і для України. Однак тут більшою загроза виникає через "фактор несподіванки".

"Вони взагалі не очікують нападу", — наголосив Лакійчук.

За словами експерта, наразі перехопити "Орешник" може американська розробка — ПРО "Іджис" (Aegis). Це єдиний комплекс, обладнаний системою виявлення, наведення та ураження. Однак складно стверджувати точно, чи зможе на практиці ефективно спрацювати "Іджис" проти "Орешника".

Що відомо про "Орешник" в Білорусі

18 грудня президент Олександр Лукашенко заявив у Посланні білоруському народу і парламенту, що російський комплекс "Орешник" заступив на бойове чергування у Білорусі, повідомило видання "Белта". Самопроголошений білоруський лідер зокрема стверджував, що Мінськ "нікому не загрожує", і в такий спосіб лише "забезпечує власну безпеку".

Раніше агентство РБК-Україна передавало слова президента Володимира Зеленського, який закликав звернути увагу на те, що Росія розмістить "Орешник" у Білорусі.

Нагадаємо, 25 листопада видання Defence Express повідомляло, що Німеччина офіційно отримає захист від "Орешника".

Російське медіа "ЕЖ" у листопаді писало, що Держдума РФ хоче відправити "Орешник" на Кубу і до Венесуели.