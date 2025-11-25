Німеччина офіційно отримає захист від "Орешника": аналітики пояснили, чим особлива Arrow-3

Німеччина незабаром офіційно оголосить про оперативну готовність системи Arrow-3, яку замовила в Ізраїлю у 2023 році. Вона дозволяє перехоплювати балістичні ракети щонайменше середньої дальності, як російський "Орешник", про який говорить президент РФ Володимир Путін.

Про досягнення початкової оперативної готовності ізраїльської системи протиракетної оборони Arrow-3 мають офіційно оголосити 3 грудня на авіабазі Feuerwehr Holzdorf на сході Німеччини, пише німецьке видання ESUT 25 листопада. Аналітики Defence Express зазначають, що на розбудову цієї бази з 2024 по 2027 рік було заплановано витратити 98 млн євро, а вартість угоди з Ізраїлем сягала 3,5 млрд доларів.

За словами аналітиків, початковий план закупівель передбачав постачання до кінця 2025 року, тож озброєння від Israel Aerospace Industries (IAI) розгорнули вчасно. Бундесвер планує розмістити Arrow 3 ще на двох майданчиках, локація яких не розголошується. За планом система має бути повністю розгорнута та доведена до оперативної готовності до 2030 року.

В українському виданні нагадали, що Arrow 3 здатна захищати від балістичних ракет середньої дальності шляхом кінетичного перехоплення поза межами атмосфери. Аналітики зауважили, що така система може перехоплювати такі ракети, як так званий "Орешник" ЗС РФ, і вже довела свою ефективність у боротьбі з балістикою під час відбиття ізраїльською армією атак Ірану.

Важливою частиною Arrow 3 є система виявлення та супроводження балістичних цілей, в основі якої лежить радіолокаційна система EL/M-2080 Green Pine. За словами аналітиків, в оновленій версії Block-B дальність виявлення цілей становить до 900 км.

Також німці вже ухвалили рішення щодо закупівлі слабкішої системи Arrow 4, що наразі перебуває на стадії розробки — вона необхідна для перехоплення повітряних цілей у верхніх шарах атмосфери.

В Defence Express нагадали, що за захист від балістичних та аеробалістичних ракет на нижчому рівні протиракетної оборони в німецькій армії відповідають Patriot PAC-3. Вони перехоплюють цілі над об'єктом та на висотах до 20-30 км.

Варто зазначити, 31 жовтня на порталі Defense Express розповідали, на яку зброю схожий "Орешник", яким вихваляється російський президент Володимир Путін. За словами аналітиків, за характеристиками він подібний до старого радянського комплексу "Пионер", а за умови пуску з Білорусі більша частина України буде в "сліпій" зоні.

16 вересня аналітики порталу Army Recognition з'ясовували, чи здатна Європа створити єдину систему ППО. Оглядачі зазначили, що європейські країни почали роботу над "Небесним щитом" проти російських "Шахедів", ракет Х-101 та "Іскандерів" з ініціативи Німеччини.