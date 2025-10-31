На яку зброю схожий "Орешник", яка зона ураження і чи дістане Київ з Парижем (карта)

Російській комплекс "Орешник", яким вихваляється президент Володимир Путин, за деякими характеристиками схожий на старий радянський комплекс "Пионер", заявили аналітики. Втім за часів СРСР виготовляли півсотні комплексів та ракет на рік. А сучасна Росія має на порядок менші спроможності.

На порталі Defense Express відреагували на заяву президента України Володимира Зеленського, який уточнив технічні характеристики ракети "Орешник". Знаючи, що вона летить на 5 500 км і має "сліпу зону" в 700 км, аналітики відобразили умовну зону ураження. При цьому розглянули варіант, що пусковий комплекс розміщуватиметься на полігоні в Білорусі біля Мінська.

З'ясувалось, що при пуску з Білорусі Україна майже у безпеці: у "сліпій" зоні Київ, північна та центральні області. Під загрозою лишатиметься південь та схід, свідчить інфографіка Defence Express. Водночас підтверджуються слова Зеленського, що ця зброя, насамперед, має налякати європейців. Зона ураження балістичної ракети середньої дальності (БРСД) "Орешник" — вся Західна Європа включно з Ірландією і Гренландією. Аналогічна ситуація в Азії — весь Аравійський півострів, Іран, країни Середньої Азії, Індія і, частково, Китай. Також не пощастило Африці: "Орешник" зачепить північну частину континенту. З іншого боку, США і Канада точно не постраждають від цієї зброї, показали аналітики.

Дальність ракети Орешник закриває всю Європу і частину Азії Фото: Defense Express

Ракета "Орешник" — яке походження нової зброї РФ

Орієнтуючись на дальність, аналітики уточнили, на яку зброю найбільше схожий "Орешник". На думку DE, ідеться про пересувний ґрунтовий ракетний комплекс (ПГРК) "Пионер" (РСД-10). Орієнтовна дальність — від 600 до 5500 км, уточнюється у статті.

Перший варіант "Пионера" СРСР почав використовувати у 1976 році, новіший — у 1980. У класифікації Головного артилерійського управління (ГРАУ) РФ покращений комплекс має індекс 15П653, а ракета 15Ж53, або SS-20 mod.2 Saber (НАТО). Наступних версій не було, оскільки СРСР підписав договір про обмеження озброєння. На мілітарних порталах РФ вказується, що станом на 1987 рік СРСР виготовило 450 пускових установок та 650 ракет з вагою бойової частини 1,74 тонни (умовно, виготовлялось по 64 установки та 93 ракети на рік). Ракета могла нести три боєголовки. Потужність — 15 мегатонн в тротиловому еквіваленті, точність — 450 м.

Комплекс Орешник схожий на РСД-10 Пионер Фото: З відкритих джерел

Зазначимо, раніше озвучувалась версія, що комплекс "Орешник" це, насправді, твердопаливна балістична ракета середньої дальності РС-26 "Рубеж", яка, зокрема, базується на РС-24 "Ярс". Ідеться про зброю, створену вже Росією, а не СРСР.

Нагадуємо, у жовтні президент РФ Володимир Путін повідомив, що провів успішне тренування ядерної тріади, у яку входить ракета "Ярс". 31 жовтня голова СБУ Василь Малюк заявив, що Україна знищила один "Орешник": їх виготовляють 3-6 на рік.