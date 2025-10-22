Путін провів випробування "ядерної тріади": запустили "Ярс" і Ту-95МС (відео)

Президент Росії Володимир Путін оголосив про перевірку стану боєготовності стратегічних ядерних сил Російської Федерації. Для цього провели пуск ракет "Ярс", випробували ядерну субмарину "Брянськ" та зарядили боєголовками стратегічний бомбардувальник Ту-95МС.

Вдень 22 жовтня Путін дистанційно взяв участь у запланованому тренуванні ядерної тріади РФ, повідомило росЗМІ ТАСС. Очільник Кремля виступив з короткою промовою, у якій повідомив про перевірку рівня підготовки органів воєнного управління. Крім того, провели пробні пуски ракет у району Баренцевого моря та біля Курильських островів.

Зі слів президента Путіна, російська армія провела пробні пуски ракет наземного, повітряного та морського базування. Наземні установки запустили міжконтинентальні балістичні ракети "Ярс" з полігону "Плесецьк" на Камчатці. Тим часом підводний човен "Брянськ" запустив балістичну ракету "Сінєва", а стратегічний бомбардувальник Ту-95МС — крилаті ракети, здатні нести ядерні боєголовки. Очільник Кремля запевнив, що усі ланки ядерної тріади спрацювали на відмінно.

Ядерні навчання — деталі

Міністерство оборони РФ опублікувало кадри з ядерних навчань. Бачимо, як з укриття, ймовірно, на Камчатці, здіймається пускова установка. яка проводить пуск ракети. Безлистяні дерева навколо показують, що події відбуваються, можливо, в осінню пору, тобто — саме під час проведення ядерних навчань, про які сказав Путін. На відео також продемонстрували пуск ракети з підводного човна та завантаження ракет на Ту-95 МС.

Що таке ракета "Ярс" РФ

Фокус розповідав про міжконтинентальну ракету "Ярс", яку росіяни регулярно випробовують під час ядерних навчань. Про одне з чергувань Міноборони РФ повідомило взимку 2025 року. Росіяни показали кадри, як вантажівка з пусковою установкою переміщується на умовне місце пуску, а потім відбулась імітація запуску. Тренування проходили в районі Новосибірська: демонстрували 22-метрову ракету із зарядом 500 кт, дальністю 12 тис. км та швидкістю 14 Махів.

Зазначимо, випробування ядерної тріади РФ відбулось після обміну заявами між Кремлем та Вашингтоном щодо російсько-української війни. Спершу президент США Дональд Трамп відмовився від ідеї надати Україні ракети "Томагавк", а потім представники Путіна заявили про відмову від переговорів у Будапешті щодо припинення війни. Разом з тим західні медіа повідомили, що американцям передали ультимативні вимоги капітуляції України, й без жодної поступки.

Нагадуємо, у травні 2025 року Фокус писав про міжконтинентальну ракету "Ярс", частину ядерної тріади РФ, та з'ясовував, за скільки часу вона долетить до Києва.