Путин провел испытания "ядерной триады": запустили "Ярс" и Ту-95МС (видео)

Президент России Владимир Путин объявил о проверке состояния боеготовности стратегических ядерных сил Российской Федерации. Для этого провели пуск ракет "Ярс", испытали ядерную субмарину "Брянск" и зарядили боеголовками стратегический бомбардировщик Ту-95МС.

Днем 22 октября Путин дистанционно принял участие в запланированной тренировке ядерной триады РФ, сообщило росСМИ ТАСС. Глава Кремля выступил с короткой речью, в которой сообщил о проверке уровня подготовки органов военного управления. Кроме того, провели пробные пуски ракет в районе Баренцева моря и возле Курильских островов.

По словам президента Путина, российская армия провела пробные пуски ракет наземного, воздушного и морского базирования. Наземные установки запустили межконтинентальные баллистические ракеты "Ярс" с полигона "Плесецк" на Камчатке. Между тем подводная лодка "Брянск" запустила баллистическую ракету "Синева", а стратегический бомбардировщик Ту-95МС — крылатые ракеты, способные нести ядерные боеголовки. Глава Кремля заверил, что все звенья ядерной триады сработали на отлично.

Відео дня

Ядерные учения — детали

Министерство обороны РФ опубликовало кадры с ядерных учений. Видим, как из укрытия, вероятно, на Камчатке, поднимается пусковая установка, которая проводит пуск ракеты. Безлиственные деревья вокруг показывают, что события происходят, возможно, в осеннюю пору, то есть — именно во время проведения ядерных учений, о которых сказал Путин. На видео также продемонстрировали пуск ракеты с подводной лодки и загрузки ракет на Ту-95 МС.

Фокус рассказывал о межконтинентальной ракете "Ярс", которую россияне регулярно испытывают во время ядерных учений. Об одном из дежурств Минобороны РФ сообщило зимой 2025 года. Россияне показали кадры, как грузовик с пусковой установкой перемещается на условное место пуска, а затем произошла имитация запуска. Тренировки проходили в Новосибирском районе: демонстрировали 22-метровую ракету с зарядом 500 кт, дальностью 12 тыс. км и скоростью 14 Махов.

Отметим, испытания ядерной триады РФ состоялось после обмена заявлениями между Кремлем и Вашингтоном по российско-украинской войне. Сначала президент США Дональд Трамп отказался от идеи предоставить Украине ракеты "Томагавк", а затем представители Путина заявили об отказе от переговоров в Будапеште о прекращении войны. Вместе с тем западные медиа сообщили, что американцам передали ультимативные требования капитуляции Украины, и без всякой уступки.

Напоминаем, в мае 2025 года Фокус писал о межконтинентальной ракете "Ярс", части ядерной триады РФ, и выяснял, за сколько времени она долетит до Киева.