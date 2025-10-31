На какое оружие похож "Орешник", какая зона поражения и достанет ли Киев с Парижем (карта)

Российский комплекс "Орешник", которым хвастается президент Владимир Путин, по некоторым характеристикам похож на старый советский комплекс "Пионер", заявили аналитики. Впрочем во времена СССР изготавливали полсотни комплексов и ракет в год. А современная Россия имеет на порядок меньшие возможности.

На портале Defense Express отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского, который уточнил технические характеристики ракеты "Орешник". Зная, что она летит на 5 500 км и имеет "слепую зону" в 700 км, аналитики отобразили условную зону поражения. При этом рассмотрели вариант, что пусковой комплекс будет размещаться на полигоне в Беларуси возле Минска.

Выяснилось, что при пуске из Беларуси Украина почти в безопасности: в "слепой" зоне Киев, северная и центральные области. Под угрозой останется юг и восток, свидетельствует инфографика Defence Express. В то же время подтверждаются слова Зеленского, что это оружие, прежде всего, должно напугать европейцев. Зона поражения баллистической ракеты средней дальности (БРСД) "Орешник" — вся Западная Европа, включая Ирландию и Гренландию. Аналогичная ситуация в Азии — весь Аравийский полуостров, Иран, страны Средней Азии, Индия и, частично, Китай. Также не повезло Африке: "Орешник" затронет северную часть континента. С другой стороны, США и Канада точно не пострадают от данного оружия, показали аналитики.

Дальность ракеты Орешник закрывает всю Европу и часть Азии Фото: Defense Express

Ракета "Орешник" — какое происхождение нового оружия РФ

Ориентируясь на дальность, аналитики уточнили, на какое оружие больше всего похож "Орешник". По мнению DE, речь идет о передвижном грунтовом ракетном комплексе (ПГРК) "Пионер" (РСД-10). Ориентировочная дальность — от 600 до 5500 км, уточняется в статье.

Первый вариант "Пионера" СССР начал использовать в 1976 году, более новый — в 1980. В классификации Главного артиллерийского управления (ГРАУ) РФ улучшенный комплекс имеет индекс 15П653, а ракета 15Ж53, или SS-20 mod.2 Saber (НАТО). Следующих версий не было, поскольку СССР подписал договор об ограничении вооружения. На милитаристских порталах РФ указывается, что по состоянию на 1987 год СССР изготовил 450 пусковых установок и 650 ракет с весом боевой части 1,74 тонны (условно, изготавливалось по 64 установки и 93 ракеты в год). Ракета могла нести три боеголовки. Мощность — 15 мегатонн в тротиловом эквиваленте, точность — 450 м.

Комплекс Орешник похож на РСД-10 Пионер Фото: Из открытых источников

Отметим, ранее озвучивалась версия, что комплекс "Орешник" это, на самом деле, твердотопливная баллистическая ракета средней дальности РС-26 "Рубеж", которая, в свою очередь, базируется на РС-24 "Ярс". Речь идет об оружии, созданном уже Россией, а не СССР.

Напоминаем, в октябре президент РФ Владимир Путин сообщил, что провел успешную тренировку ядерной триады, в которую входит ракета "Ярс". 31 октября глава СБУ Василий Малюк заявил, что Украина уничтожила один "Орешник": их изготавливают 3-6 в год.