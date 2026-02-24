Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации внезапно заговорило о том, что Лондон и Париж якобы активно работают над решением вопросов предоставления Киеву ядерного оружия и средства его доставки, а Берлин "благоразумно" отказался. Украина на момент публикации не комментировала очередной вброс Кремля.

В сообщении СВР РФ не сказано, откуда получена подобная информация и почему они сделали такие выводы, но загадочно сообщается, что по "поступающей в СВР информации", Великобритания и Франция сознают, что развитие ситуации в Украине не оставляет шансов на достижение "столь вожделенной для них победы над Россией руками ВСУ" и поэтому некие британские и французские "элиты" не готовы мириться с поражением.

"Считается, что Украину нужно снабдить "вундерваффе". Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой. Берлин благоразумно отказался участвовать в этой опасной авантюре", - сообщают в СВР, ссылаясь на "имеющуюся у них информацию".

Відео дня

И якобы Лондон и Париж прямо сейчас активно работают над решением вопросов предоставления Киеву такого оружия и средства его доставки. Называется даже, что именно это будет: "малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1."

TN75 – это французская термоядерная боеголовка мощностью 150 килотонн, используемая на французских ракетах подводного базирования M45/M51, находящаяся на вооружении с 1990-х годов. Французский флот располагает 290 боеголовками TN-75.

Но в СВР отмечают, что британцы и французы сознают, что их замыслы подразумевают "грубое нарушение международного права", прежде всего Договора о нераспространении ядерного оружия, и сопряжены с риском разрушения глобальной системы нераспространения: "В связи с этим основные усилия западников сосредоточены на том, чтобы появление у Киева ядерного оружия выглядело как результат разработки самих украинцев".

Далее в Службе внешней разведки делают вывод, что подобные "крайне опасные" планы Лондона и Парижа свидетельствуют о "потере у них чувства реальности".

"Там зря надеются избежать ответственности. Тем более что все тайное неизбежно станет явным. В военных, политических и дипломатических кругах Великобритании и Франции немало здравомыслящих людей, понимающих опасность безрассудных действий своих лидеров для всего мира", — резюмируют в российские разведчики.

Официальной реакции Киева на заявления России пока нет. Также пока не отреагировали правительства Франции и Великобритании.

Стоит отметить, что в 2025 году Владимир Путин прямо заявлял, что собирается разместить в Беларуси ракеты средней дальности "Орешник" с расчетной дальностью до 5500 км, способные нести ядерный заряд. И в итоге их установили на бывшей авиабазе под Кричевым, примерно в 307 км к востоку от белорусской столицы Минска и в 478 км к юго-западу от Москвы. При этом министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что размещение "Орешника" не изменит баланс сил в Европе и является "нашим ответом на агрессивные действия Запада".

А первый зампред комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев заявил, что Россия "двигает" ракетный комплекс "Орешник" все ближе к Европе и вполне может отправить его на Кубу и в Венесуэлу.