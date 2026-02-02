Медведев пообещал ядерный удар из-за "опасности для РФ": угрозы Украине и договор СНВ (видео)

Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев вспомнил о завершении действия договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений РФ и США (СНВ-3). Российский топ-чиновник напомнил, что Москва готова применить ядерное оружие в соответствии с ядерной доктриной. Что Медведев рассказал о возможности пролонгации СНВ-3 и в каком контексте упоминал Украину?

Утром 2 февраля пресс-служба Дмитрия Медведева опубликовала фрагменты интервью, которое чиновник дал агентству Reuters, росСМИ ТАСС и пропагандистскому Z-ресурсу WarGonzo. В Telegram-канале ТАСС появился сокращенный пересказ разговора с журналистами. Среди прочего, речь шла о том, что РФ готова применить ядерное оружие, если будет думать, что есть угроза ее существованию. Кроме того, Медведев намекнул, что Москва готова к продлению СНО-3, но не объяснил, какие условия для этого должны выполнить США.

Медведев вспомнил о пребывании на посту президента РФ (2008-2012) в контексте готовности нажать ядерную кнопку. По его словам, президент всегда готов к таким действиям. Кроме того, он отметил, что "это исключать никогда нельзя", напомнив о том, что глава государства проходит регулярные учения, чтобы нажать "ядерную кнопку" в нужный момент.

"Если речь пойдет о судьбе страны, здесь никаких сомнений [относительно применения ядерного оружия — ред.] быть ни у кого не должно. Как Верховный главнокомандующий, естественно, участвовал в период во всех необходимых тренировках, в том числе по ядерному оружию", — прозвучало во время разговора с Reuters и другими медиа.

Еще одна тема, которую затронул Медведев, — это Украина и украинский президент. По словам заместителя главы Совбеза РФ, Москва ранее признала избрание Петра Порошенко и Владимира Зеленского, но нынешнего президента не считает законным. Топ-чиновник пригрозил Зеленскому, намекнув на возможную смерть и неудачу на выборах.

"Могу сказать только одно, знаете, как сказал один известный киевлянин, Аннушка уже пролила масло. Головы ему не сносить. Это зависит от того, как пройдут выборы", — заявил Медведев.

ТАСС перечислило другие заявления, которые прозвучали во время интервью. Медведев намекнул на приближение глобальной войны, назвал положительным распад НАТО и заверил, что ни РФ, ни Китай не угрожают Гренландии.

Ядерные угрозы РФ — детали

Отметим, 2 февраля Фокус писал о выступлении российского пропагандиста Владимира Соловьева, который возобновил ядерные угрозы и предложил взорвать ядерную бомбу в космосе. Причина активности Соловьева — появились ограничения на использование Starlink в ВС РФ. Двумя днями ранее активизировался спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, который предложил ударить "оружием возмездия". Ядерная риторика Москвы активизировалась на фоне приближения срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений: речь идет о дедлайне 4-5 февраля и об отсутствии пролонгации со стороны США и РФ.

Между тем ранее Медведев не раз высказывал угрозы и Украине, и украинским и западным политикам, и западным государствам. В одной из публикаций в соцсетях говорится о возможности"ядерного апокалипсиса", если Запад не перестанет предоставлять оружие украинцам.

Напоминаем, Фокус рассказал историю создания термоядерных бомб и о том, каким образом с этим связан страх США перед русскими и СССР.