Медведєв пообіцяв ядерний удар через "небезпеку для РФ": погрози Україні та договір СНО (відео)

Заступник голови Ради Безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв згадав про завершення дії договору про скорочення й обмеження стратегічних наступальних озброєнь РФ та США (СНО-3). Російський топпосадовець нагадав, що Москва готова застосувати ядерну зброю відповідно до ядерної доктрини. Що Медведєв розповів про можливість пролонгації СНО-3 та у якому контексті згадував Україну.

Зранку 2 лютого пресслужба Дмитра Медведєва опублікувала фрагменти інтерв'ю, яке посадовець дав агентству Reuters, росЗМІ ТАСС та пропагандистському Z-ресурсу WarGonzo. У Telegram-каналі ТАСС з'явився скорочений переказ розмови з журналістами. Серед іншого, ішлося про те, що РФ готова застосувати ядерну зброю, якщо думатиме, що є загроза її існуванню. Крім того, Медведєв натякнув, що Москва готова до продовження СНО-3, але не пояснив, які умови задля цього повинні виконати США.

Медведєв згадав про перебування на посту президента РФ (2008-2012) у контексті готовності натиснути ядерну кнопку. З його слів, президент завжди готовий до таких дій. Крім того, він зауважив, що "це виключати ніколи не можна", нагадавши про те, що глава держави проходить регулярні навчання, щоб натиснути "ядерну кнопку" у потрібний момент.

"Якщо мова піде про долю країни, тут жодних сумнівів [щодо застосування ядерної зброї — ред.] бути ні в кого не має. Як Верховний головнокомандувач, природно, брав участь у період у всіх необхідних тренуваннях, зокрема з ядерної зброї", — пролунало під час розмови з Reuters та іншими медіа.

Ще одна тема, яку зачепив Медведєв, — це Україна та український президент. Зі слів заступника глави радбезу РФ, Москва раніше визнала обрання Петра Порошенка та Володимира Зеленського, але нинішнього президента не вважає законним. Топпосадовець пригрозив Зеленському, натякнувши на можливу смерть та невдачу на виборах.

"Можу сказати тільки одне, знаєте, як сказав один відомий киянин, Аннушка вже пролила олію. Голови йому не зносити. Це залежить від того, як відбудуться вибори", — заявив Медведєв.

ТАСС перелічило інші заяви, які пролунали під час інтерв'ю. Медведєв натякнув на наближення глобальної війни, назвав позитивним розпад НАТО та запевнив, що ні РФ, ні Китай не погрожують Гренландії.

Ядерні погрози РФ — деталі

Зазначимо, 2 лютого Фокус писав про виступ російського пропагандиста Володимира Соловйова, який відновив ядерні погрози і запропонував підірвати ядерну бомбу у космосі. Причина активності Соловйова — з'явилися обмеження використання Starlink в ЗС РФ. Двома днями раніше активізувався речник Державної Думи В'ячеслав Володін, який запропонував вдарити по Україні "зброєю відплати". Ядерна риторика Москви активізувалась на тлі наближення терміну дії Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь: ідеться про дедлайн 4-5 лютого і про відсутність пролонгації з боку США та РФ.

Тим часом раніше Медведєв не раз висловлював погрози і Україні, і українським та західним політикам, і західним державам. У одній з публікацій у соцмережах ідеться про можливість "ядерного апокаліпсиса", якщо Захід не перестане надавати зброю українцям.

Нагадуємо, Фокус розповів історію створення термоядерних бомб і про те, яким чином з цим пов'язаний страх США перед росіянами та СРСР.