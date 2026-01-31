Водородная бомба: как страх США перед СССР породил оружие геноцидного масштаба (видео)
Водородная бомба — самое мощное оружие времен "холодной войны", способное сносить здания в радиусе десятков километров. Американский физик Роберт Оппенгеймер не поддерживал идею таких "супербомб", поскольку они могут геноцидно истребить целые регионы. Фокус рассказывает, каким был путь к созданию водородной (термоядерной) бомбы и почему к появлению такого оружия причастен страх США перед СССР.
31 января 1950 года в Вашингтоне не прислушались к мнению Оппенгеймера. Вместо этого американцы вернулись к изобретению другого физика — Эдварда Теллера, который грезил термоядерным синтезом, благодаря которому горят звезды. Из-за этого решения сегодня арсеналы ядерных стран "трещат" от тысяч смертоносных боеголовок. Фокус решил разобраться, что произошло в Белом доме более 70 лет назад и что двигало тогдашним президентом США Гарри Трумэном.
Ядерное оружие — решение Трумэна 31 января 1950 года
Гарри Трумэн разрешил Комиссии по атомной энергии провести испытания термоядерной бомбы через восемь лет после первых заявлений Эдварда Теллера. Еще в 1942 году физик предложил работать над "супербомбой" на основе слияния изотопов водорода. Создать ее быстро не получилось, поскольку не придумали, как воплотить в жизнь устройство для запуска реакции. Поэтому первую ядерную бомбу, но на основе реакции деления урана, создали под руководством Оппенгеймера в Манхэттенском проекте.
Обычные ядерные бомбы имели мощность в десятки килотонн, тогда как термоядерные — мегатонны. Впрочем, считалось, что 10-20 килотонн достаточно, чтобы напугать "русских", как называли на Западе власть в СССР. Впрочем уже 1950 году ситуация изменилась: Москва получила секрет ядерного оружия от шпиона Клауса Фукса и в 1949 году провела первые испытания в Семипалатинске.
Наконец 31 января 1950 года Трумэн собрал заседание подкомитета Национального совета безопасности и, как пишут западные историки, спросил "могут ли русские это [ядерную бомбу — ред.] сделать?" Поскольку ответ был утвердительный, то президент США отменил все ограничения.
"Я поручил Комиссии по атомной энергии продолжать работу над всеми формами атомного оружия, включая так называемую водородную или супербомбу", — сказал Трумэн.
Уже в 1952 году состоялся первый термоядерный взрыв — взорвали бомбу Ivy Mike на 10,4 мегатонны. Началась "гонка вооружений" и СССР провело аналогичные испытания уже в следующем году.
Термоядерная бомба — смертоносное изобретение инженеров
Термоядерная бомба — оружие, взрывная сила которого — это результат цепной реакции слияния изотопов водорода (трития и дейтерия). Реакция происходят в ядрах звезд и высвобождает большое количество энергии. Вследствие детонации такой бомбы взрывная волна сносит здания в радиусе 5-9 километров. Также выделяется свет, который выжигает сетчатку на расстоянии 20-30 км, тепло (выжигает все живое и горючее) и появляются радиоактивные осадки (загрязняют воздух, воду и почву).
Проблема создания "супербомбы" заключалась в том, что для слияния легких ядер (дейтерий и тритий) в более тяжелые (гелий) необходима температура в миллионы градусов, которая существует в середине звезд. Ученые должны были придумать способ воспроизвести такие условия на Земле. Для этого решили использовать энергию, которая высвобождается при распаде или делении ядер урана, — то есть энергию "обычной" атомной бомбы. Кроме того, вместо дейтерия и трития использовали дейтерид лития-6. Физики придумали, как воплотить в жизнь эту идею, и в итоге получили термоядерную бомбу, которая в сотни раз мощнее обычной.
Смертоносность водородной бомбы
На портале Nuclearsecrecy можно смоделировать термоядерный взрыв, чтобы оценить реальные масштабы разрушений. Например, если взорвать американскую бомбу W88 мощностью 475 кт, то полностью снесет дома в радиусе 2-2,5 км, люди получат тяжелые ожоги в радиусе 7-9 км, будут бушевать пожары и огненные бури — в радиусе 12-15 км. Если же речь идет о "Царь Бомбе" мощностью 50 Мт, то полный снос — 20 км, повреждение сетчатки — десятки-сотни км, тяжелые ожоги — 100 км. Радиоактивные вещества, которые рассеиваются при термоядерном взрыве, — те же самые, что и для атомной бомбы: I-131 (период полураспада 8 дней), Cs-137 (30 лет), Sr-90 (29 лет), Ru-106 (369 дней), Ce-144 (284 дня), Pm-147 (2,6 года) и др.
Соглашение о ядерном оружии
На сегодня в мире есть 12 321 ядерных боеголовок (почти все — термоядерные), причем в начале 2026 года более 2 тыс. из них находятся в состоянии повышенной боевой готовности, сообщили аналитики портала FAS. Между тем медиа Reuters 30 января напомнило, что 5 февраля истекает срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) между США и РФ. Москва приостановила действие договора в 2023 году, но президент РФ Владимир Путин якобы предлагал президенту США продлить договоренности еще на год. Медиа отметило, что если решения не будет, то два государства с наибольшим количеством ядерного оружия впервые станут бесконтрольными.
Отметим, 16 мая Фокус писал о смерти американского инженера Ричарда Гарвина, который создал первую термоядерную бомбу. Автор тысяч термоядерных боеголовок умер в 97 лет. Когда Гарвину было 23, он собственными глазами увидел первый термоядерный взрыв на атолле Эниветок мощностью 10,4 мегатонны.
Напоминаем, в январе президент США Дональд Трамп пригрозил ударить по Ирану: среди озвученных причин — ядерная сделка, которую отвергает аятолла Али Хаменеи.