Водородная бомба: как страх США перед СССР породил оружие геноцидного масштаба (видео)

Водородная бомба — самое мощное оружие времен "холодной войны", способное сносить здания в радиусе десятков километров. Американский физик Роберт Оппенгеймер не поддерживал идею таких "супербомб", поскольку они могут геноцидно истребить целые регионы. Фокус рассказывает, каким был путь к созданию водородной (термоядерной) бомбы и почему к появлению такого оружия причастен страх США перед СССР.

31 января 1950 года в Вашингтоне не прислушались к мнению Оппенгеймера. Вместо этого американцы вернулись к изобретению другого физика — Эдварда Теллера, который грезил термоядерным синтезом, благодаря которому горят звезды. Из-за этого решения сегодня арсеналы ядерных стран "трещат" от тысяч смертоносных боеголовок. Фокус решил разобраться, что произошло в Белом доме более 70 лет назад и что двигало тогдашним президентом США Гарри Трумэном.

Ядерное оружие — испытание термоядерной бомбы 15 Мт США

Ядерное оружие — решение Трумэна 31 января 1950 года

Гарри Трумэн разрешил Комиссии по атомной энергии провести испытания термоядерной бомбы через восемь лет после первых заявлений Эдварда Теллера. Еще в 1942 году физик предложил работать над "супербомбой" на основе слияния изотопов водорода. Создать ее быстро не получилось, поскольку не придумали, как воплотить в жизнь устройство для запуска реакции. Поэтому первую ядерную бомбу, но на основе реакции деления урана, создали под руководством Оппенгеймера в Манхэттенском проекте.

Обычные ядерные бомбы имели мощность в десятки килотонн, тогда как термоядерные — мегатонны. Впрочем, считалось, что 10-20 килотонн достаточно, чтобы напугать "русских", как называли на Западе власть в СССР. Впрочем уже 1950 году ситуация изменилась: Москва получила секрет ядерного оружия от шпиона Клауса Фукса и в 1949 году провела первые испытания в Семипалатинске.

Наконец 31 января 1950 года Трумэн собрал заседание подкомитета Национального совета безопасности и, как пишут западные историки, спросил "могут ли русские это [ядерную бомбу — ред.] сделать?" Поскольку ответ был утвердительный, то президент США отменил все ограничения.

"Я поручил Комиссии по атомной энергии продолжать работу над всеми формами атомного оружия, включая так называемую водородную или супербомбу", — сказал Трумэн.

Уже в 1952 году состоялся первый термоядерный взрыв — взорвали бомбу Ivy Mike на 10,4 мегатонны. Началась "гонка вооружений" и СССР провело аналогичные испытания уже в следующем году.

Термоядерная бомба — смертоносное изобретение инженеров

Термоядерная бомба — оружие, взрывная сила которого — это результат цепной реакции слияния изотопов водорода (трития и дейтерия). Реакция происходят в ядрах звезд и высвобождает большое количество энергии. Вследствие детонации такой бомбы взрывная волна сносит здания в радиусе 5-9 километров. Также выделяется свет, который выжигает сетчатку на расстоянии 20-30 км, тепло (выжигает все живое и горючее) и появляются радиоактивные осадки (загрязняют воздух, воду и почву).

Проблема создания "супербомбы" заключалась в том, что для слияния легких ядер (дейтерий и тритий) в более тяжелые (гелий) необходима температура в миллионы градусов, которая существует в середине звезд. Ученые должны были придумать способ воспроизвести такие условия на Земле. Для этого решили использовать энергию, которая высвобождается при распаде или делении ядер урана, — то есть энергию "обычной" атомной бомбы. Кроме того, вместо дейтерия и трития использовали дейтерид лития-6. Физики придумали, как воплотить в жизнь эту идею, и в итоге получили термоядерную бомбу, которая в сотни раз мощнее обычной.

Ядерное оружие — схема взрыва термоядерной бомбы Фото: Википедия

Смертоносность водородной бомбы

На портале Nuclearsecrecy можно смоделировать термоядерный взрыв, чтобы оценить реальные масштабы разрушений. Например, если взорвать американскую бомбу W88 мощностью 475 кт, то полностью снесет дома в радиусе 2-2,5 км, люди получат тяжелые ожоги в радиусе 7-9 км, будут бушевать пожары и огненные бури — в радиусе 12-15 км. Если же речь идет о "Царь Бомбе" мощностью 50 Мт, то полный снос — 20 км, повреждение сетчатки — десятки-сотни км, тяжелые ожоги — 100 км. Радиоактивные вещества, которые рассеиваются при термоядерном взрыве, — те же самые, что и для атомной бомбы: I-131 (период полураспада 8 дней), Cs-137 (30 лет), Sr-90 (29 лет), Ru-106 (369 дней), Ce-144 (284 дня), Pm-147 (2,6 года) и др.

Ядерное оружие — радиус поражения термоядерной бомбы W88, 475 кт Фото: nuclearsecrecy.com

Ядерное оружие — радиус поражения термоядерной "Царь-Бомбы" 50 Мт Фото: nuclearsecrecy.com

Соглашение о ядерном оружии

На сегодня в мире есть 12 321 ядерных боеголовок (почти все — термоядерные), причем в начале 2026 года более 2 тыс. из них находятся в состоянии повышенной боевой готовности, сообщили аналитики портала FAS. Между тем медиа Reuters 30 января напомнило, что 5 февраля истекает срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) между США и РФ. Москва приостановила действие договора в 2023 году, но президент РФ Владимир Путин якобы предлагал президенту США продлить договоренности еще на год. Медиа отметило, что если решения не будет, то два государства с наибольшим количеством ядерного оружия впервые станут бесконтрольными.

Отметим, 16 мая Фокус писал о смерти американского инженера Ричарда Гарвина, который создал первую термоядерную бомбу. Автор тысяч термоядерных боеголовок умер в 97 лет. Когда Гарвину было 23, он собственными глазами увидел первый термоядерный взрыв на атолле Эниветок мощностью 10,4 мегатонны.

Напоминаем, в январе президент США Дональд Трамп пригрозил ударить по Ирану: среди озвученных причин — ядерная сделка, которую отвергает аятолла Али Хаменеи.