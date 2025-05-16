Умер Ричард Гарвин: создатель первой водородной бомбы

Смертоносное оружие ученый создал когда ему было всего 23 года. Первую водородную бомбу испытали, взорвав на атолле Эниветок в ноябре 1952 года.

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Об этом пишет CBS.

Испытания вдородной бомбы на атолле Эниветок

Ричард Л. Гарвин, конструктор первой водородной бомбы, умер 13 мая, подтвердила его невестка Табата Гарвин. Знаменитому ученому было 97 лет.

Ричард Гарвин, известный ученый, консультировавший нескольких президентов США, внес вклад в ядерное оружие, физику и военную технологию, среди многих других областей. Он опубликовал более 500 статей и получил 47 патентов США, согласно Архиву Гарвина, поддерживаемому Федерацией американских ученых.

Гарвину было всего 23 года, когда он спроектировал первую рабочую водородную бомбу, которая была взорвана в ходе испытания под кодовым названием Ivy Mike на атолле Эниветок в ноябре 1952 года, выработав 10,4 мегатонны тротила — единица измерения, которая количественно определяет силу ядерного оружия.

Ричард гарвин создал водородную бомбу в 23 года Фото: Live Science

Роль Гарвина была малоизвестна за пределами узкого круга физиков, математиков и инженеров Лос-Аламосской национальной лаборатории в Нью-Мексико, которые принимали участие в проекте до 2001 года.

44-й президент США Барак Обама вручил Президентскую медаль Свободы физику Ричарду Гарвину во время церемонии в Восточной комнате Белого дома 22 ноября 2016 года в Вашингтоне, округ Колумбия. Президентская медаль Свободы является высшей наградой для гражданских лиц в Соединенных Штатах Америки.

В наградном листе Обама сказал, что Гарвин "внес новаторский вклад в оборонные и разведывательные технологии США".

Ричард Гарвин получил медаль из рук Барака Обамы Фото: Twitter/The White House

В 2002 году Гарвин был удостоен Национальной медали науки, а в 2023 году ему была присуждена премия Вэнивара Буша, которая присуждается выдающимся лидерам в области науки и технологий.

Ричард Гарвин говорил в интервью в 1984 году, что "никогда не чувствовал, что создание водородной бомбы стало самым важным делом в мире или даже в моей жизни в то время".

"Я думаю, что мир был бы лучше, если бы водородная бомба никогда не существовала. Но я знал, что бомбы будут использоваться для сдерживания", — говорил ученый.

Ричард Гарвин был советником нескольких президентов США: Дуайта Эйзенхауэра, Джона Кеннеди, Линдона Джонсона, Ричарда Никсона, Джимми Картера и Билла Клинтона. До 2001 года он возглавлял Консультативный совет по контролю над вооружениями и нераспространению Госдепартамента США. Также он входил в американскую Комиссию по оценке угрозы баллистических ракет.

Гарвин родился в Кливленде в 1928 году и жил в Скарсдейле, штат Нью-Йорк. Его жена Лоис, с которой он прожил 70 лет, умерла раньше него. У пары было трое детей.

Напомним, в Северной Корее создали водородную бомбу, что Ким Чен Ын отметил пышным банкетом в 2017 году.

Всякий раз, когда в адрес КНДР звучали угрозы, северокорейский диктатор грозился взорвать водородную бомбу в Тихом океане.