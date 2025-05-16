Помер Річард Гарвін: творець першої водневої бомби

Смертоносну зброю вчений створив коли йому було всього 23 роки. Першу водневу бомбу випробували, підірвавши на атолі Еніветок у листопаді 1952 року.

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Про це пише CBS.

Випробування природної бомби на атолі Еніветок

Річард Л. Гарвін, конструктор першої водневої бомби, помер 13 травня, підтвердила його невістка Табата Гарвін. Знаменитому вченому було 97 років.

Річард Гарвін, відомий вчений, який консультував кількох президентів США, зробив внесок у ядерну зброю, фізику і військову технологію, серед багатьох інших галузей. Він опублікував понад 500 статей і отримав 47 патентів США, згідно з Архівом Гарвіна, підтримуваним Федерацією американських учених.

Гарвіну було лише 23 роки, коли він спроєктував першу робочу водневу бомбу, яку підірвали під час випробування під кодовою назвою Ivy Mike на атолі Еніветок у листопаді 1952 року, виробивши 10,4 мегатонни тротилу — одиниця виміру, яка кількісно визначає силу ядерної зброї.

Річард Гарвін створив водневу бомбу в 23 роки Фото: Live Science

Роль Гарвіна була маловідома за межами вузького кола фізиків, математиків та інженерів Лос-Аламоської національної лабораторії в Нью-Мексико, які брали участь у проєкті до 2001 року.

44-й президент США Барак Обама вручив Президентську медаль Свободи фізику Річарду Гарвіну під час церемонії у Східній кімнаті Білого дому 22 листопада 2016 року у Вашингтоні, округ Колумбія. Президентська медаль Свободи є найвищою нагородою для цивільних осіб у Сполучених Штатах Америки.

У нагородному листі Обама сказав, що Гарвін "зробив новаторський внесок в оборонні та розвідувальні технології США".

Річард Гарвін отримав медаль з рук Барака Обами Фото: Twitter/The White House

У 2002 році Гарвіна удостоїли Національної медалі науки, а 2023 року йому присудили премію Венівара Буша, яку присуджують видатним лідерам у галузі науки і технологій.

Річард Гарвін говорив в інтерв'ю 1984 року, що "ніколи не відчував, що створення водневої бомби стало найважливішою справою у світі або навіть у моєму житті на той час".

"Я думаю, що світ був би кращим, якби воднева бомба ніколи не існувала. Але я знав, що бомби будуть використовуватися для стримування", — говорив учений.

Річард Гарвін був радником кількох президентів США: Дуайта Ейзенхауера, Джона Кеннеді, Ліндона Джонсона, Річарда Ніксона, Джиммі Картера і Білла Клінтона. До 2001 року він очолював Консультативну раду з контролю над озброєннями і нерозповсюдженням Держдепартаменту США. Також він входив до американської Комісії з оцінки загрози балістичних ракет.

Гарвін народився в Клівленді 1928 року і жив у Скарсдейлі, штат Нью-Йорк. Його дружина Лоїс, з якою він прожив 70 років, померла раніше за нього. У пари було троє дітей.

Нагадаємо, у Північній Кореї створили водневу бомбу, що Кім Чен Ин відзначив пишним банкетом у 2017 році.

Щоразу, коли на адресу КНДР лунали погрози, північнокорейський диктатор погрожував підірвати водневу бомбу в Тихому океані.